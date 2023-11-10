Вбили командира і втекли: в ГУР повідомили про надзвичайну подію в Криму

В окупованому Росією Сімферополі російські мобілізовані забили до смерті свого командира. В ГУР повідомили, що мова йде про полковника Мусурбекова.

https://glavred.net/ukraine/ubili-komandira-i-skrylis-v-gur-soobshchili-o-chrezvychaynom-proisshestvii-v-krymu-10515568.html Посилання скопійоване

В ГУР повідомили про надзвичайну подію в Криму / Колаж Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Міноборони РФ

В окупованому Криму мобілізовані росіяни до смерті відгамселили свого полковника. Подія відбулась 1 листопада 2023 року в тимчасово окупованому Сімферополі. Про це йдеся у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони.

Як йдеться у повідомленні розвідки, група мобілізованих солдатів 20-ї мотострілецької дивізії, що входить до 8 армії південного військового округу зс РФ, завдала тяжких тілесних ушкоджень полковнику Мусурбекову.

"7 листопада 2023 року у лікарні Сімферополя констатували смерть Мусурбекова від отриманих травм", - зазначають в ГУР. відео дня

Офіцер окупаційної армії обіймав посаду заступника командира полку.

"Підозрювані у вбивстві полковника російські військовослужбовці того ж дня, перевдягнувшись в цивільне, самовільно залишили місце дислокації свого підрозділу у Сімферопольському районі та втекли до Краснодарського краю рф", - додали в розвідці.

Мобілізація в Росії

Нагадаємо, як повідомляв Главред, відповідно до статистичних даних і відомостей правозахисників, Росія звільнила до 100 000 ув'язнених та відправила їх брати участь у бойових діях в Україні.

Також, в ГУР повідомили, що Росія утримується від оголошення відкритої масової мобілізації через страх перед громадськими заворушеннями. Замість цього вони впроваджують приховану мобілізацію, щомісяця призиваючи десятки тисяч людей на військовий облік.

Водночас, мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що на Запорізькому напрямку російські окупанти стріляють українських полонених і ліквідовують своїх бійців, які не виявляють мотивації для участі в бойових діях.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.