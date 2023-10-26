Росія мобілізувала до 100 тисяч зеків для війни в Україні - ЗМІ

Російське Міністерство оборони відправило воювати до України до 100 тисяч зеків. Водночас Кремль продовжує масово вербувати кубинців для участі у війні.

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Росія мобілізувала до 100 тисяч зеків для війни в Україні / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

За даними державної статистики та правозахисників, Росія звільнила до 100 000 ув'язнених і відправила їх воювати в Україну - це набагато більше, ніж було відомо раніше. Про це йдеться у матеріалі видання "The Washington Post".

Журналісти зазначають, що різке скорочення кількості ув'язнених свідчить про те, що Міністерство оборони продовжує агресивно вербувати засуджених злочинців навіть після блокування доступу до ув'язнених групи найманців "Вагнера", яка стала піонером кампанії з обміну помилування на військову службу.

За словами заступника міністра юстиції Росії Всеволода Вуколова, який оприлюднив цю цифру під час панельної дискусії на початку цього місяця, кількість ув'язнених у Росії, яка до вторгнення в Україну в лютому 2022 року оцінювалася приблизно в 420 000, впала до історичного мінімуму - близько 266 000.

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У матеріалі зазначається, що російські війська зараз значною мірою покладаються на ув'язнених, яких викрадають з колоній, обіцяючи помилування - практика, започаткована покійним босом "Вагнера" Євгеном Пригожиним, який почав вербувати ув'язнених для участі в бойових діях в Україні рік тому і зібрав 50-тисячне угруповання.

"Якщо 10 років тому наш контингент у в'язницях сягав майже 700 000 осіб, то зараз у виправних колоніях утримується близько 266 000 осіб", - сказав Вуколов.

Відкриття Вуколова приголомшило росіян, які стежать за пенітенціарною системою країни.

"Це шокуюча цифра, - сказала Ольга Романова, директор правозахисної організації "Русь сидящая". "На початку війни було 420 000 ув'язнених, і ми знаємо, що Пригожин забрав близько 50 000".

Вона додала: "Зазвичай приплив нових ув'язнених приблизно однаковий, тому зараз ми повинні бачити цифру ближче до 400 000. Це означає, що Міноборони, ймовірно, набрало близько 100 000 людей для війни там, - сказала Романова.

Вона також додала, що з 1 лютого Міноборони прийшло в усі в'язниці і почало мобілізацію ув'язнених.

"Якщо Пригожин об'їжджав колонії по одній, то вони вербують одразу скрізь, практично кожен день. Було відчуття, що вони перевищують темпи Вагнера, але не набагато. А тепер виявляється, що набагато перевищують", - додала вона.

Деякі засуджені потрапляють до так званих загонів "Штурм-Z", що є грою слів на позначення штурмових загонів і літери "Z", яку Кремль перетворив на символ свого вторгнення. Підрозділи "Штурм-Z" фактично є каральними батальйонами, що складаються з ув'язнених і солдатів строкової служби, які порушили дисциплінарні правила.

"Якщо солдат вчинив якийсь проступок, то в якості покарання його відправляють у "Штурм-Z", тому він вважається штрафним батальйоном, але офіційно він не має такого статусу. І цей батальйон буде кинутий на якусь жорстоку штурмову місію, це підрозділ типу м'ясорубки", - зазначила Романова.

Водночас, у Центрі національного спротиву повідомили, що росіяни масово вербують найманців з Куби для війни проти України, надалі іноземців залучають на східній лінії фронту.

"За даними підпілля кубинців застосовують на Куп’янському напрямку, а також між Бахмутом та Горлівкою. Раніше про вербування громадян Куби писали активісти "Кібер спротиву", які зламали пошту начальника пункту відбору на військову службу за контрактом в місті Тула антона пєрєвозчікова", - йдеться у повідомленні ЦНС.

Самі росіяни пишаються, що вони відправляють кубинських найманців на передову, адже їхнє життя вважається незначущим. При цьому, російські військові не формують окремі підрозділи для кубинських найманців, а розташовують їх у вже існуючих російських загонах, незалежно від їхнього рівня володіння російською мовою.

Спільне ставлення до кубинців у російському контексті відображає типовий російський шовінізм, в якому головна роль призначена для їхньої жертви на полі бою.

Мобілізація в Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов зазначив, що Росія боїться громадських бунтів і тому не оголошує відкриту масову мобілізацію. Прихована мобілізація триває - Москва призиває на війну десятки тисяч людей на місяць. Державну машину готують до нових хвиль мобілізації.

Він також зазначив, що російські загарбники зіткнулися з необхідністю проведення нової хвилі мобілізації. Країна-агресорка Росія може мобілізувати наприкінці вересня сотні тисяч росіян.

Водночас, у розвідці Міністерства оборони Великої Британії прийшли до висновку, що президент Росії Володимир Путін ймовірно вирішив відмовитись від ідеї проведення нового етапу мобілізації в Росії до проведення виборів.

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