УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Росія мобілізувала до 100 тисяч зеків для війни в Україні - ЗМІ

Юрій Берендій
26 жовтня 2023, 16:12
Російське Міністерство оборони відправило воювати до України до 100 тисяч зеків. Водночас Кремль продовжує масово вербувати кубинців для участі у війні.
Зэки
Росія мобілізувала до 100 тисяч зеків для війни в Україні / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

За даними державної статистики та правозахисників, Росія звільнила до 100 000 ув'язнених і відправила їх воювати в Україну - це набагато більше, ніж було відомо раніше. Про це йдеться у матеріалі видання "The Washington Post".

Журналісти зазначають, що різке скорочення кількості ув'язнених свідчить про те, що Міністерство оборони продовжує агресивно вербувати засуджених злочинців навіть після блокування доступу до ув'язнених групи найманців "Вагнера", яка стала піонером кампанії з обміну помилування на військову службу.

За словами заступника міністра юстиції Росії Всеволода Вуколова, який оприлюднив цю цифру під час панельної дискусії на початку цього місяця, кількість ув'язнених у Росії, яка до вторгнення в Україну в лютому 2022 року оцінювалася приблизно в 420 000, впала до історичного мінімуму - близько 266 000.

відео дня

У матеріалі зазначається, що російські війська зараз значною мірою покладаються на ув'язнених, яких викрадають з колоній, обіцяючи помилування - практика, започаткована покійним босом "Вагнера" Євгеном Пригожиним, який почав вербувати ув'язнених для участі в бойових діях в Україні рік тому і зібрав 50-тисячне угруповання.

"Якщо 10 років тому наш контингент у в'язницях сягав майже 700 000 осіб, то зараз у виправних колоніях утримується близько 266 000 осіб", - сказав Вуколов.

Відкриття Вуколова приголомшило росіян, які стежать за пенітенціарною системою країни.

"Це шокуюча цифра, - сказала Ольга Романова, директор правозахисної організації "Русь сидящая". "На початку війни було 420 000 ув'язнених, і ми знаємо, що Пригожин забрав близько 50 000".

Вона додала: "Зазвичай приплив нових ув'язнених приблизно однаковий, тому зараз ми повинні бачити цифру ближче до 400 000. Це означає, що Міноборони, ймовірно, набрало близько 100 000 людей для війни там, - сказала Романова.

Вона також додала, що з 1 лютого Міноборони прийшло в усі в'язниці і почало мобілізацію ув'язнених.

"Якщо Пригожин об'їжджав колонії по одній, то вони вербують одразу скрізь, практично кожен день. Було відчуття, що вони перевищують темпи Вагнера, але не набагато. А тепер виявляється, що набагато перевищують", - додала вона.

Деякі засуджені потрапляють до так званих загонів "Штурм-Z", що є грою слів на позначення штурмових загонів і літери "Z", яку Кремль перетворив на символ свого вторгнення. Підрозділи "Штурм-Z" фактично є каральними батальйонами, що складаються з ув'язнених і солдатів строкової служби, які порушили дисциплінарні правила.

"Якщо солдат вчинив якийсь проступок, то в якості покарання його відправляють у "Штурм-Z", тому він вважається штрафним батальйоном, але офіційно він не має такого статусу. І цей батальйон буде кинутий на якусь жорстоку штурмову місію, це підрозділ типу м'ясорубки", - зазначила Романова.

Водночас, у Центрі національного спротиву повідомили, що росіяни масово вербують найманців з Куби для війни проти України, надалі іноземців залучають на східній лінії фронту.

"За даними підпілля кубинців застосовують на Куп’янському напрямку, а також між Бахмутом та Горлівкою. Раніше про вербування громадян Куби писали активісти "Кібер спротиву", які зламали пошту начальника пункту відбору на військову службу за контрактом в місті Тула антона пєрєвозчікова", - йдеться у повідомленні ЦНС.

Самі росіяни пишаються, що вони відправляють кубинських найманців на передову, адже їхнє життя вважається незначущим. При цьому, російські військові не формують окремі підрозділи для кубинських найманців, а розташовують їх у вже існуючих російських загонах, незалежно від їхнього рівня володіння російською мовою.

Спільне ставлення до кубинців у російському контексті відображає типовий російський шовінізм, в якому головна роль призначена для їхньої жертви на полі бою.

Мобілізація в Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов зазначив, що Росія боїться громадських бунтів і тому не оголошує відкриту масову мобілізацію. Прихована мобілізація триває - Москва призиває на війну десятки тисяч людей на місяць. Державну машину готують до нових хвиль мобілізації.

Він також зазначив, що російські загарбники зіткнулися з необхідністю проведення нової хвилі мобілізації. Країна-агресорка Росія може мобілізувати наприкінці вересня сотні тисяч росіян.

Водночас, у розвідці Міністерства оборони Великої Британії прийшли до висновку, що президент Росії Володимир Путін ймовірно вирішив відмовитись від ідеї проведення нового етапу мобілізації в Росії до проведення виборів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
мобілізація війна в Україні Росія
Реклама

Головне за день

Ізраїль оголосив про розширення наземної операції ЦАХАЛ у Секторі Гази

Ізраїль оголосив про розширення наземної операції ЦАХАЛ у Секторі Гази

22:06 Світ
"В Україні оголосять повну мобілізацію": майор назвав терміни закінчення війни

"В Україні оголосять повну мобілізацію": майор назвав терміни закінчення війни

21:53 Україна
Запускатимуть ракети: експерт розповів, в якому випадку США застосують зброю

Запускатимуть ракети: експерт розповів, в якому випадку США застосують зброю

21:05 Політика
Всі головні новини

Останні новини

22:32

Гороскоп на листопад 2023 для Близнюків: переговори, медовий місяць, завершення

22:06

Ізраїль оголосив про розширення наземної операції ЦАХАЛ у Секторі Гази

21:55

Операція ГУР у Донецьку: українська розвідка розповіла про зрив цинічного плану РФ

21:53

"В Україні оголосять повну мобілізацію": майор назвав терміни закінчення війниВідео

21:05

Запускатимуть ракети: експерт розповів, в якому випадку США застосують зброю

Фесенко: Роль Китаю у "вісі зла" перебільшена, головний бенефіціар - РосіяФесенко: Роль Китаю у "вісі зла" перебільшена, головний бенефіціар - Росія
21:02

Замах на Царьова - спецоперація Служби безпеки України - ЗМІ

20:42

Війська РФ намагаються оточити ще одне місто на Донбасі: у ЗСУ розкрили їхні плани

20:32

Мало не помер: стало відомо, як служить Козловський

19:55

В ГУР відреагували на можливу смерть Путіна і розповіли, що насправді діється в Кремлі

Реклама
19:47

Скандальний Орбан не хотів танцювати під дудку Путіна: ЗМІ дізналися деталі

19:30

Злива, потоп і вітер 30м/с: в Україну йде справжній Армагеддон

19:10

Два сценарії, які будуть відбуватися після смерті ПутінаПогляд

19:03

Хитра головоломка для найуважніших: треба за 13 секунд знайти павука

18:47

На спробах воювати з Заходом Путін може "зламати собі шию" – Фесенко

18:31

Нізащо не здогадаєтесь: що означає слово "шинквас" в українській мові

18:11

У чому плюси пити воду з лимоном: експерт розкрив таємницю диво-напою

18:08

Підрив судна ЧФ у Севастополі: у Силах оборони натякнули на карму для окупантів

18:02

Захід не готовий виграти у Путіна війну - Фесенко

18:01

Довгий і важкий наступ: у ЦАХАЛ розкрили плани щодо операції в Секторі Гази

17:59

День ангела в листопаді 2023: як назвати дитину, яка народилася цього місяця

Реклама
17:35

Що їсти, щоб не мерзнути: ТОП-продуктів, які допоможуть тілу зігрітися

17:14

Вихід ЗСУ на кордони 1991 року і розвал Росії: генерал СБУ Ягун зробив прогнозВідео

17:13

Війна триватиме весь 2024 рік, Україна переможе, а ЗСУ можуть зайти до Росії – ГетьманЕксклюзив

17:12

Чому корисно їсти гостру їжу: 4 причини, про які ви не зналиВідео

17:08

Як правильно сушити одяг, щоб в будинку не з'явилась цвіль

16:54

Справа під ковпаком ФСБ: спливли несподівані деталі замаху на Царьова в Криму

16:53

З фронту на сцену: боєць 3-ї штурмової Віктор Розовий повернувся в "Лігу Сміху. Волонтерський десант 2"

16:51

"Задум буде реалізований": у ЗСУ анонсували повне знищення Кримського мосту

16:48

Дівчина показала лайфхак, як відмити жирні пластикові контейнери без всяких зусиль за 2 хвилини

16:20

Данілов - про ядерні тренування РФ: одна ракета шльопнулася, друга не розкрилася

16:12

Як в будинку зберегти тепло: 3 слушних поради для холодних днів

16:11

"Україна не переможе": Орбан видав зухвалу заяву, а прем'єр Люксембургу його осадив

16:00

"Ніжна, красива жінка": Потап несподівано захопився молодою співачкоюВідео

15:40

Окупант-"рекордсмен" пролетів 37 метрів після підриву БТР, на якому він їхав

15:16

У Путіна йокнули через контакти з ХАМАС і зробили дивну заяву

15:01

Більше не потрібно терпіти: як позбутися мігрені лише за 10 хвилин надійним способом

14:59

"Смерті Путіна недостатньо": у РНБО розповіли, які зміни відбудуться в Росії

14:52

Що зробити 28 жовтня, щоб всі хвороби відступили: старі прикмети дня

14:45

Десантники ЗСУ націлилися на звільнення великого міста і назвали напрямок

14:41

У разі Третьої світової війни усім буде хана, але зараз не та ситуація – Фесенко

Реклама
14:40

Як правильно прати в пральній машині: дівчина показала три секрета

14:34

Таксист не говорив українською і вигнав пасажирок: Арестович дасть йому грошей

14:22

Оборонний конфлікт майже вичерпано: Держаудитслужба та бізнес домовилися про співпрацю – експерт

14:19

Пацієнт пластичного хірурга: у Росії показали зміненого співака Малініна

14:16

Росіяни зігнали в Донецьку область додаткові загони силовиків - ЦНС

14:14

Посівний календар на листопад 2023: що обов'язково потрібно зробити на городі перед початком зими

13:55

Вітер зноситиме дерева: українців попередили про штормову погоду на вихідні

13:54

Дочка Касселя і Белуччі оголосила про нові стосунки спекотними фото

13:50

РФ отримала по зубах біля Авдіївки: ЗСУ знищили бригаду окупантів – Зеленський

13:43

Що іграшки роблять вночі: рецензія на фільм "П'ять ночей у Фредді"

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Цікаве
Оптичні ілюзіїГоловоломкиТести по картинці
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти