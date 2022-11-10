"Тікали навіть в жіночому одязі": експерт пояснив, чому РФ відводитиме війська з Херсона кілька тижнів

Експерт пояснив, чому РФ відводитиме війська з Херсона кілька тижнів/ Reuters, Facebook

Для повного відведення російських військ з правого на лівий берег Дніпра у Херсонській області потрібно до декількох тижнів. Швидше це зробити не вдасться, адже це дуже складна операція. До того ж усе відбувається в умовах бойових дій і за несприятливої погоди.

Відведення відбувається з величезної території. Про це розповів заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь в інтерв’ю ТСН.ua.

Він розповів, що російські окупанти упродовж минулих двох тижнів тікали з правого берега Дніпра, де розташований Херсон, навіть у цивільному одязі. Дехто з них одягався у жіночий одяг, щоб втекти.

Самусь пояснив, що бойові дії на півдні тривають, тому частина російських військ залишатиметься і воюватиме, поки інші будуть відходити.

"Чому це не буде одномоментно? Тому що Росія зараз проводить операцію з відходу. Це складна операція, тобто треба вести бої, треба забезпечувати. Тобто є передові частини, які забезпечують бої з українськими частинами, які наступають, а інші намагаються якимось чином перейти через Дніпро", – пояснив експерт.

Він звернув увагу, що зараз на півдні погана погода, йдуть дощі. А це ще один фактор, чому окупанти не зможуть швидко відступати.

Вихід російських окупантів з Херсону

Раніше Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Штати фіксують перші ознаки відступу російських військ з Херсона. Однак, за його словами, виведення військ, які налічують близько 20-30 тисяч осіб, може затягнутися на дні або навіть тижні.

Водночас колишній командувач британською армією Річард Даннатт зазначив, що відступ російських окупантів з Херсона стане стратегічно серйозним кроком назад для Росії. Однак з тактичної точки зору це може бути в інтересах РФ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові потребують інформаційної тиші під час наступу на Херсонщині, щоб кожен наступний крок захисників України залишався невідомим ворогу.

10 листопада стало відомо, що українські військові звільнили ще два села у Херсонській області. Зокрема, вони деокупували Киселівку, яка розташована за 15 кілометрів від Херсона, а також село Борозенське.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що країна-агресорка Росія зараз перебуває під тиском, відступ окупантів з Херсона стане ще однією перемогою України.

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