РФ під тиском, відступ окупантів з Херсона стане ще однією перемогою України – генсек НАТО

Столтенберг висловився про відступ окупантів з Херсона/ УНІАН

Українська армія все сильніше тисне на російських окупантів. У Херсоні ситуація склалася таким чином, що загарбникам доведеться покинути місто.

Так прокоментував заяви російської сторони про перекидання військ з Херсона і правобережжя Херсонщини на лівий берег Дніпра генсек НАТО Єнс Столтенберг. Про це він сказав у розмові з журналістами після зустрічі з прем'єрміністром Італії Джорджією Мелоні в Римі 10 листопада, повідомляє The Guardian.

Столтенберг наголосив, що відхід російських військ з Херсона буде ще однією перемогою України.

"Очевидно, що Росія перебуває під сильним тиском, і якщо вони підуть із Херсона, це буде ще одна перемога для України", – сказав Столтенберг.

Вихід російських окупантів з Херсону

Раніше Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Штати фіксують перші ознаки відступу російських військ з Херсона. Однак, за його словами, виведення військ, які налічують близько 20-30 тисяч осіб, може затягнутися на дні або навіть тижні.

Водночас колишній командувач британською армією Річард Даннатт зазначив, що відступ російських окупантів з Херсона стане стратегічно серйозним кроком назад для Росії. Однак з тактичної точки зору це може бути в інтересах РФ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові потребують інформаційної тиші під час наступу на Херсонщині, щоб кожен наступний крок захисників України залишався невідомим ворогу.

10 листопада стало відомо, що українські військові звільнили ще два села у Херсонській області. Зокрема, вони деокупували Киселівку, яка розташована за 15 кілометрів від Херсона, а також село Борозенське.

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