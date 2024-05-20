У Зеленського жорстко відповіли Путіну щодо 'нелегітимності' президента України

Володимир Путін не може вести переговори ні з ким, тому що сам по собі він не є легітимним, каже Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк прокоментував вигадки Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: скрін YouTube

У Конституції зазначено, що повноваження президента країни діють до моменту інавгурації іншого президента або другого терміну, а вибори прописуються у відповідних пунктах закону про воєнний стан, заявив радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк.

Таким чином він прокоментував Каналу 24 заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна про те, що для РФ має значення питання легітимності Володимира Зеленського, якщо доведеться підписувати документи.

"На території України триває війна, тобто логістично організувати виборчий процес, у якому всі громадяни зможуть реалізувати своє виборче право або балотуватися, або голосувати, до того ж гарантувати безпеку і прозорість конкурентності цих виборів неможливо", - пояснив представник ОП.

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Водночас він вважає, що ворог продовжуватиме використовувати цю тему для дестабілізації України.

Радник глави ОП також звернув увагу на те, що є питання легітимності Путіна, адже диктатор при владі вже 5 термін.

"У 2020 році він переписав конституцію під себе, військовий злочинець продовжує вбивати своїх опонентів. Для мене Путін не існує як президент", - додав Подоляк і уточнив, що диктатор не може вести переговори ні з ким, тому що сам по собі він не є легітимним. Рекомендуємо: Іран продовжить озброювати РФ: чому загибель Раїсі нічого не змінить – думка

Раніше Путін цинічно висловився про наступ на Харківщині. Диктатор назвав наступ РФ відповіддю на обстріли російської території та пов'язав його зі створенням "санітарної зони".

Нагадаємо, раніше Подоляк розкрив план Путіна про звільнення чиновників Кремля. Михайло Подоляк зазначив, що основний удар був спрямований не стільки проти Сергія Шойгу, скільки проти Миколи Патрушева.

Аналітики ISW пояснили, у чому задум господаря Кремля щодо звільнення чиновників. Заміна Шойгу на Патрушева на посаді секретаря Радбезу відповідає загальній політиці Путіна щодо тихого витіснення високопоставлених чиновників.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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