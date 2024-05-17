'В усьому винна Україна': Путін цинічно висловився про наступ у Харкові

Глава країни-агресорки Росії Володимир Путін стверджує, що у нього "на сьогоднішній день немає планів щодо взяття Харкова". Крім того, у наступі на півночі Харківської області він звинуватив Україну. Такі заяви прозвучали під час під час його візиту до Китаю.
Зокрема, Путін заявив, що вина за наступ у Харківській області "лежить на владі України".
"Щодо того, що відбувається на харківському напрямку. Це теж їхня вина, бо вони обстрілювали і продовжують, на жаль, обстрілювати житлові квартали прикордонних територій, включаючи Бєлгород. Там цивільні люди гинуть. Все ж таки очевидно. Стріляють прямо по центру міста, по житлових кварталах. І я говорив публічно, що, якщо це продовжуватиметься, ми змушені будемо створити зону безпеки, санітарну зону. Ось ми це й робимо", – сказав він.відео дня
Водночас Росія, сказав глава Кремля, не планує захоплювати Харків: "Щодо Харкова, то таких планів на сьогоднішній день немає". Проте додав, що російські війська в Харківській області "кожен день рухаються чітко за планом і домагаються успіхів".
Ви можете переглянути відео заяви Путіна:
Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині
Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.
За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.
На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.
Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.
У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".
Вибухи в Бєлгороді - що відомо
Нагадаємо, у Бєлгороді 12 травня вибухом було зруйновано цілий підʼїзд багатоквартирного будинку. Проте, відео інциденту не підтверджує офіційну версію кремлівської влади про нібито влучання "снаряда ЗСУ". Найімовірніше, вибух стався зсередини будинку в одній з квартир на нижньому поверсі, унаслідок чого весь підʼзд з людьми фактично "склався".
Пізніше повідомлялось, що вибух у багатоповерхівці в Бєлгороді, унаслідок якого загинуло 15 осіб, був спровокований падінням фугасної авіабомби (ФАБ) ЗС РФ або ракети С-300/С-400.
Вибухи у Бєлгороді 12 травня - дивіться відео:
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