'В усьому винна Україна': Путін цинічно висловився про наступ у Харкові

Путін назвав свій наступ відповіддю на обстріли російської території та пов’язав його зі створенням "санітарної зони".

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Путін висловився про наступ на Харківщині / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Глава країни-агресорки Росії Володимир Путін стверджує, що у нього "на сьогоднішній день немає планів щодо взяття Харкова". Крім того, у наступі на півночі Харківської області він звинуватив Україну. Такі заяви прозвучали під час під час його візиту до Китаю.

Зокрема, Путін заявив, що вина за наступ у Харківській області "лежить на владі України".

"Щодо того, що відбувається на харківському напрямку. Це теж їхня вина, бо вони обстрілювали і продовжують, на жаль, обстрілювати житлові квартали прикордонних територій, включаючи Бєлгород. Там цивільні люди гинуть. Все ж таки очевидно. Стріляють прямо по центру міста, по житлових кварталах. І я говорив публічно, що, якщо це продовжуватиметься, ми змушені будемо створити зону безпеки, санітарну зону. Ось ми це й робимо", – сказав він. відео дня

Водночас Росія, сказав глава Кремля, не планує захоплювати Харків: "Щодо Харкова, то таких планів на сьогоднішній день немає". Проте додав, що російські війська в Харківській області "кожен день рухаються чітко за планом і домагаються успіхів".

Ви можете переглянути відео заяви Путіна:

Путін звинуватив Україну / скріншот з відео

Вибухи в Бєлгороді - що відомо

Нагадаємо, у Бєлгороді 12 травня вибухом було зруйновано цілий підʼїзд багатоквартирного будинку. Проте, відео інциденту не підтверджує офіційну версію кремлівської влади про нібито влучання "снаряда ЗСУ". Найімовірніше, вибух стався зсередини будинку в одній з квартир на нижньому поверсі, унаслідок чого весь підʼзд з людьми фактично "склався".

Пізніше повідомлялось, що вибух у багатоповерхівці в Бєлгороді, унаслідок якого загинуло 15 осіб, був спровокований падінням фугасної авіабомби (ФАБ) ЗС РФ або ракети С-300/С-400.

Вибухи у Бєлгороді 12 травня - дивіться відео:

Вибухи в Бєлгороді / скріншот з відео

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