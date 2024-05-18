'Змова генералів': Подоляк розкрив план Путіна про звільнення чиновників Кремля

Михайло Подоляк наголосив, що основний удар був спрямований не стільки проти Сергія Шойгу, скільки проти Патрушева.

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Що відбувається в Кремлі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що основною метою Путіна було усунення потенційної змови генералів, за якою міг стояти Шойгу разом з колишнім секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим.

В інтерв'ю для 24 Каналу Подоляк зазначив, що призначення колишнього першого заступника голови уряду Російської Федерації Дмитра Бєлоусова на посаду міністра оборони Росії не варто переоцінювати.

"Бєлоусову, який став очільником міністерства оборони, занадто багато дають авансів. Однак це звичайний, банальний помічник Путіна, не більше", - зазначив радник керівника Офісу президента. відео дня

За словами Подоляка, основною причиною кадрових змін у російському уряді було бажання Путіна убезпечити себе від можливої змови генералів.

"Путін прибрав потенційну змову генералів, за якою міг стояти, наприклад, той же Шойгу разом з Патрушевим. Путін прибрав "Політбюро 2.0." - пояснив він.

Михайло Подоляк наголосив, що основний удар був спрямований не стільки проти Сергія Шойгу, скільки проти Патрушева, який раніше обіймав посаду секретаря Ради безпеки Росії.

"На мій погляд, основний удар був по Миколі Патрушеву, а не по Шойгу. Просто Шойгу вже був настільки "нульовий", що він зробив таку заміну. Але для Путіна було головним прибрати Патрушева, який, на мій погляд, вже домінував", - зазначив радник.

Подоляк підкреслив, що Путін фактично став тінню Патрушева, а не навпаки, і саме це спонукало його до кадрових перестановок у владних структурах.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Нагадаємо, що Путін прибрав Шойгу з посади міністра оборони і звільнив Патрушева. Новим міністром оборони країни-агресора Росії має стати Андрій Бєлоусов, раніше він обіймав посаду першого заступника глави федерального уряду.

Аналітики ISW пояснили, у чому задум господаря Кремля звільнення чиновників. Заміна Шойгу на Патрушева на посаді секретаря Радбезу відповідає загальній політиці Путіна щодо тихого витіснення високопоставлених чиновників.

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