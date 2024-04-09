РФ обрала нові цілі, Харків буде відволікаючим ударом - прогноз літнього штурму

Олександр Мусієнко припустив, на якій ділянці фронту зосередяться російські окупанти.

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Олександр Мусієнко дав прогноз літнього наступу РФ / Колаж: Главред, фото: СтратКом ЗСУ, 81 окрема аеромобільна бригада, facebook.com/musiienkoua

Імовірність наступу російських окупантів на Харків прокоментував голова Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Як підкреслив він у коментарі РБК-Україна, Росії навряд чи вдасться здійснити влітку новий наступ на Харків і взяти місто в оточення.

Експерт не виключає, що окупанти зосередяться на іншій ділянці фронту - головні зусилля ворог сконцентрує на тих напрямках, що й зараз - Авдіївка та Часів Яр.

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Співрозмовник вважає, що Харків і Вугледар стануть допоміжними або відволікаючими напрямками. Таким чином, росіяни намагатимуться розтягнути українські сили.

"Саме тому я думаю, що основне угруповання діятиме в Донецькій і Луганській областях. Допускаю, що будуть бої та обміни ударами вздовж кордону між Харківською та Бєлгородською областями. Але Росії не вдасться взяти Харків в оточення, а тим більше захопити його", - додав Мусієнко.

Повторний наступ РФ на Харків - прогнози Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків. Генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь. За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб". Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Годжес.

Атаки РФ на Харків

Раніше повідомлялося, що РФ збирає ударний "кулак": перетворює місто-мільйонник на "сіру зону". Окупанти РФ мають намір перетворити Харків на "сіру зону", непридатну для проживання цивільного населення, пише британське видання The Economist.

Як повідомлялося раніше, РФ "жорстко" закидає Харків бомбами. Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні системи протиповітряної оборони Patriot наразі мають перебувати саме в Україні, щоб згодом не довелося їх застосовувати по всьому східному флангу НАТО.

Нагадаємо, раніше Зеленський терміново порадився з головами СБУ та ГУР. Президент обговорив ситуацію навколо ударів ворога по Харкову та східних регіонах України.

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