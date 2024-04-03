'Посилена оборона міста': Синєгубов розповів про загрозу РФ 'захопити Харків'

Олег Синєгубов повідомив, що на Куп'янському напрямку росіяни "стираються" просто вщент вже фактично 10 місяців, де ведуть активну роботу наші ЗСУ.

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Синєгубов розкрив ризики наступу росіян на Харків / колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/synegubov, скріншот: deepstatemap

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів про плани Росії щодо "захоплення Харкова" були відомі й раніше. Наразі щодня тривають роботи над посиленням обороноздатності міста.

"Невипадково місто Харків має звання місто-герой. Харків встояв в тих умовах, а ми ж не стоїмо на місці. Ми щодня працюємо над посиленням обороноздатності. Тому вони можуть для себе планувати все, що завгодно", - наголосив Синєгубов в інтерв'ю для РБК-Україна.

За його словами, плани росіян щодо "захоплення Харкова" були відомі й раніше.

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"Вони ставили собі терміни щодо відбиття певних деокупованих нами територій і оточення міста Харкова. Пробачте, вони по Куп'янському напрямку стираються просто вщент вже фактично 10 місяців, де ведуть активну роботу наші ЗСУ", - додав глава ОВА.

Ситуація на Харківщині: що відомо

Нагадаємо, що війська РФ вдарили по Харкову авіабомбами, є приліт. Окупаційні війська агресора Росії завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову та Харківській області. Відомо про прильоти у Шевченківському районі міста та декількох населених пунктах регіону.

Мер Ігор Терехов повідомив, що Росія знищила майже всю критичну інфраструктуру у Харкові. Міський голова повідомив, щоб відбудувати все те, що зруйнувала Росія у Харкові, потрібно вже більше ніж 10 мільярдів доларів і кожного дня ця сума лише збільшується.

Генерал Ігор Романенко розкрив плани наступу росіян на Київ та Харків. Військовий експерт вважає, що росіяни здатні наступати з різних напрямків одночасно, щоб розосередити наші сили оборони. Однак, для цього їм самим потрібні більші сили.

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