У Курській області на другу добу кризи ввели режим НС: у РФ ниють, що все погано

Російська влада вирішила ввести режим надзвичайної ситуації на другу добу після початку кризи у Курській області.

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На другу добу після початку кризи у Курській області РФ ввела режим НС / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У середу, 7 серпня, влада Курської області оголосила в регіоні "режим надзвичайної ситуації". Другу добу в прикордонних регіонах РФ зберігається кризова ситуація. Про це заявив в.о. губернатора Курської області Олексій Смірнов в Telegram.

За його словами, в Курській області зберігається "складна оперативна ситуація". Режим надзвичайної ситуації вирішили ввести через півтори доби після початку "тривожних" подій, щоб нібито "ліквідувати наслідки заходу на територію регіону ворожих сил".

Тим часом російські пропагандисти продовжують "завивати" про те, як у них все погано. Один із ворожих "воєнкорів" зазначив, що стабілізувати ситуацію швидко не вдасться: "Прогноз на ніч. Курська область. Поки що все погано, дуже погано і гірше бути не могло. До стабілізації ситуації ще далеко".

відео дня

Фото: скріншот

Дивіться відео, де видно знищену російську техніку у Курській області:

Що за місто Курськ? Курськ – це місто в Росії, адміністративний центр Курської області. Центр українсько-російського етноісторичного краю Курщина. Населення – 435 117 мешканців станом на 2015 рік, повідомляє Вікіпедія. З південно-західного і західного боку Курська область Росії межує з Сумською областю України. Відстань від Курська до найближчої ділянки кордону з Україною – близько 90 кілометрів.

Конфлікт в Курській області - головне

У вівторок, 6 серпня, росіяни поскаржилися на прорив кількох механізованих колон у прикордоння РФ в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в боях в Курській області.

Перші бої у російськоум прикордонні нібито прийняли солдати-строковики. Натомість підрозділи "Ахмат" зазнали втрат і відступили.

Згодом стало відомо, що Росія зазнала перших втрат, зокрема в авіації. Такод групу військовослужбовців РФ взяли в полон.

Російський диктатор Володимир Путін назвав кризу в Курській області "масштабною провокацією". У конфлікті він безпідставно звинуватив Україну.

У середу, 7 серпня, представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати звернуться до Києва за роз'ясненням щодо подій у Курській області. Він зазначив, що Вашингтон не має даних щодо кризи в РФ і зосередиться на тому, щоб ЗСУ мали те, що їм потрібно для захисту.

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