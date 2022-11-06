Енергетичний геноцид не вдасться: Подоляк озвучив план зупинки РФ, яка хоче знеструмити Україну

Подоляк озвучив план зупинки РФ, яка хоче знеструмити Україну/ УНІАН, Офіс президента України

Масовані удари ракетами і дронами по Україні, зокрема й по об’єктах енергетичної інфраструктури – це енергетичний геноцид. Проте Росії не вдасться втілити свій план у життя.

Україна протидіятиме цьому і зламає плани країни-агресорки РФ. Про це заявив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Скажімо відверто: Росія намагається вчинити "енергетичний геноцид", але Київ та Україна вистоять", – наголосив він.

Подоляк назвав три основні кроки, які допоможуть нашій державі у цій ситуації.

системи протиповітряної оброни (ППО).

захист об’єктів інфраструктури,

оптимізація споживання.

Радник голови ОП наголосив, що наша держава ефективно долає ці виклики. І нам у цьому допомагають партнери.

Відключення світла в Україні

Раніше у ресурсопостачальній організації YASNO пояснювали, що відключення електроенергії в Україні з недавніх пір чітко поділяються на два типи ‒ аварійні та стабілізаційні.

В Укренерго пояснили, чому в одних українців довго немає електроенергії, а в інших її зовсім не вимикають. Член правління компанії Олексій Брехт зазначає, що диспетчери орієнтуються не на конкретні будинки, а стежать за перевищенням споживання на кожній мережі. Також він розповів, що у великих містах є житлові будинки, в яких споживачі заживлені від тієї ж лінії, що й лікарні, школи, водоканали чи стратегічні об'єкти. А такі об’єкти не можна відключати від електроенергії.

Ексміністр енергетики Іван Плачков пояснив, чому без вимкнення світла у Києві та області не обійтися. Через ракетні обстріли російських загарбників зараз у Києві та області працює лише один трансформатор з чотирьох. Щоб купити новий такий трансформатор, потрібно витратити 10-15 мільйонів гривень, і потім ще й чекати пів року, поки його виготовлять. А не вимикати той єдиний, який зараз працює, теж не можна, інакше він буде перевантажений.

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