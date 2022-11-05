УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Україна готова до "перемовин" з РФ: Київ представлять Abrams, Leopard, Marder, HIMARS - Подоляк

5 листопада 2022, 14:29

Крайня точка визнаних станом на 1991 рік кордонів України повинна стати місцем зустрічі "делегації Києва" з Росією, вважає Михайло Подоляк.

Михайло Подоляк
Україна має намір "розмовляти" з Росією за допомогою важкої військової техніки - Подоляк / Колаж УНІАН, ОП

Україна не збирається вести жодних перемовин з країною-агресором Росією і має намір силою звільнити свої території. Київ бачить "діалог" з Москвою тільки за "участі" важких озброєнь – танків Abrams і Leopard, БМП Marder і РСЗВ HIMARS. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він фактично сказав, що Україна на збирається вести жодних перемовин з Росією і має намір діяти з позиції сили.

За його словами, "діалог" можливий тільки за "участі" важкої військової техніки. Місце зустрічі - крайня східна точка визнаних станом на 1991 рік кордонів України.

"Єдина можлива делегація для "перемовин" з Росією повинна складатися з Abrams, Leopard, Marder, HIMARS. Місце зустрічі - крайня східна точка міжнародно визнаних кордонів України", - підкреслив Михайло Подоляк.

Війна Росії проти України

Експерт американського Інституту вивчення війни Катерина Степаненко раніше сказала, що ЗСУ, швидше за все, звільнять правобережжя Херсонщини до кінця поточного року. За оцінками аналітиків, окупанти вже залишають цю частину області. З Херсоном складніша ситуація - поки незрозумілі плани росіян.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що після звільнення Херсона армія України може перекинути свої війська на Запорізький напрямок, Донбас або піти на Крим.

Все залежатиме від того, що вирішить Генеральний штаб ЗСУ.

Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявив, що РФ поставила своїм окупаційним військам завдання щодо захоплення Донбасу.

За його словами, росіяни атакують позиції сил оборони України в районах Бахмута та Авдіївки. Українська армія тримає оборону і б'є по ворогу у відповідь.

Дивіться відео ТСН - Україна відреагувала на клянчення Росією перемовин

Інші новини:

Михайло Подоляк Офіс президента війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:32

Королівський салат на Новий рік 2023, від якого будуть всі у захваті: швидкий рецепт

15:22

ЗСУ ліквідували "вічно п'яного" окупанта, який встиг отримати "нагороду" за вбивства українців

15:13

"Вкрали все, що можна": окупанти Росії драпонули з будівлі Херсонської ОДАВідео

14:49

Готують вирішальну битву: астрологи назвали піковий момент і бомбардування України - гороскопВідео

14:29

Україна готова до "перемовин" з РФ: Київ представлять Abrams, Leopard, Marder, HIMARS - ПодолякВідео

Реклама
13:48

В Україні оголосили про аварійні відключення світла у 8 регіонах країниВідео

13:33

На кладовищі машин під Ірпенем знайшли шість осиротілих кошенятФото

13:19

Прикмети на 6 листопада: всього одна річ може залучити гроші і багатство на весь рікВідео

13:10

Показав жіночий статевий орган: Басков публічно образив інвалідів

13:00

Гороскоп на завтра, 6 листопада 2022: Дівам - важливі зустрічі, Терезам - авантюри, Скорпіонам - заздрість

12:33

Данілов розніс бредні Симоньян: Росія зануриться в морок, хаос і справжню громадянську війнуВідео

12:17

"Цей день настав": Нікітюк вперше показала бойфренда, але розчарувала шанувальників

12:13

Іран вперше визнав постачання дронів Росії, але є нюансВідео

11:57

Танки Leopard 2 для ЗСУ: посол України розповів про переговори з ФРНВідео

11:42

"Вчепилися один одному в горло": Путіну загрожує втрата влади, в його оточенні війна - журналісткаВідео

11:29

За два місяці ЗСУ знищили понад 500 зеків, завербованих "кухарем Путіна"Відео

11:23

Допоки не гасне світло: як зробити повербанк своїми рукамиВідео

11:01

Ризикуєте залишитися без техніки: як не можна протирати екрани ноутбуків і телевізорів

10:35

Провал Путіна: в окупантів проблеми на фронті, у РФ продовжують приховану мобілізаціюВідео

10:34

ЗСУ звільнять правобережжя Херсонщини до кінця року, щодо Херсона є питання - ISWВідео

Реклама
10:09

Прожарювання окупантів на півдні: ЗСУ "приземлили" два російські вертольоти Ка-52 і шість дронів-камікадзе

09:59

"Засудив" іноземних захисників України до смерті: у Вуглегірську підстрелили "суддю ДНР"Відео

09:34

На Україну 5 листопада чекають відключення світла: Київ і 7 регіонів зіткнуться з обмеженнямиВідео

09:31

"Зніми погони" : у Казані мобілізовані збунтувалися проти командираВідео

09:27

Роками буде як нове: 3 "золоті" правила, щоб взуття прослужило довше

09:16

В Україні вдарять морози до -15 : коли чекати сильного похолоданняВідео

08:40

Як швидко прибрати пирхоту в горлі: хворобу як рукою знімеВідео

08:33

Фотографувався на тлі танка "на Аляску": в Україні ліквідовано окупанта з Єкатеринбурга

08:30

Кружляють голови і розбивають серця: 5 імен, власниці яких - фатальні жінкиВідео

08:25

Харламов епічно принизив Скабєєву перед усією Росією

08:20

Прилітатиме окупантам найближчим часом досить інтенсивноПогляд

08:06

Місячне затемнення 8 листопада: по кому воно проїдеться катком, а кому принесе щастя та успіхВідео

08:05

Дешевше і якісніше, ніж в магазині: як зробити свічки своїми руками в домашніх умовах

07:53

Україна отримає нові системи ППО і ПРО до кінця року - КулебаВідео

07:22

Росіяни створюють умови для контрольованого відходу в Херсонській області - ISWВідео

07:13

Прикмети на 5 листопада: які 2 речі потрібно зробити, щоб удача потекла рікоюВідео

06:20

Путіна ще раз спіймали на брехніПогляд

05:10

Україну накриють заморозки: синоптики розповіли, кому і де світить крижаний прогноз

04:30

Ніяких пасток не готують: окупанти готуються до втечі з Херсона - експертВідео

03:50

Колишня Кличко засвітила шикарне декольте

Реклама
03:20

Чому не треба викидати шкірку від бананів: 6 способів використання бананової шкірки

02:45

Військовий експерт пояснив, яке головне завдання Путіна у війні проти УкраїниВідео

02:10

Як надовго позбутися неприємного запаху взуття: врятує копійчаний аптечний засіб

01:31

"Без трусів прийшла": Волочкова стала посміховиськом в салоні краси

01:29

Як США можуть вплинути на Іран через постачання зброї РФ: експерт назвав два сценарії

01:04

Жіночий гороскоп на тиждень 7-13 листопада: Ракам - важлива новина, Терезам - витрати, Водоліям - суперницяВідео

00:15

"Росії доведеться піти на поступки": Салліван висунув РФ умови для початку переговорів з УкраїноюВідео

04 листопада, п'ятниця
23:44

"Ми перша нація, яка переживає жах війни в прямому ефірі": Осадча потужно написала про українців

23:26

"Ми красиві, ми росіяни": істеричка Кіркоров біситься через санкції

23:20

Стівен Кінг не приїде в Україну: "Укрзалізниця" спростувала фейкову інформацію

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Мода та краса
Модні зачіскиЖіночі стрижкиМодний манікюрФарбування волосся
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти