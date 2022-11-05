Україна готова до "перемовин" з РФ: Київ представлять Abrams, Leopard, Marder, HIMARS - Подоляк

Україна має намір "розмовляти" з Росією за допомогою важкої військової техніки - Подоляк / Колаж УНІАН, ОП

Україна не збирається вести жодних перемовин з країною-агресором Росією і має намір силою звільнити свої території. Київ бачить "діалог" з Москвою тільки за "участі" важких озброєнь – танків Abrams і Leopard, БМП Marder і РСЗВ HIMARS. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він фактично сказав, що Україна на збирається вести жодних перемовин з Росією і має намір діяти з позиції сили.

За його словами, "діалог" можливий тільки за "участі" важкої військової техніки. Місце зустрічі - крайня східна точка визнаних станом на 1991 рік кордонів України.

"Єдина можлива делегація для "перемовин" з Росією повинна складатися з Abrams, Leopard, Marder, HIMARS. Місце зустрічі - крайня східна точка міжнародно визнаних кордонів України", - підкреслив Михайло Подоляк.

Війна Росії проти України

Експерт американського Інституту вивчення війни Катерина Степаненко раніше сказала, що ЗСУ, швидше за все, звільнять правобережжя Херсонщини до кінця поточного року. За оцінками аналітиків, окупанти вже залишають цю частину області. З Херсоном складніша ситуація - поки незрозумілі плани росіян.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що після звільнення Херсона армія України може перекинути свої війська на Запорізький напрямок, Донбас або піти на Крим.

Все залежатиме від того, що вирішить Генеральний штаб ЗСУ.

Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявив, що РФ поставила своїм окупаційним військам завдання щодо захоплення Донбасу.

За його словами, росіяни атакують позиції сил оборони України в районах Бахмута та Авдіївки. Українська армія тримає оборону і б'є по ворогу у відповідь.

Дивіться відео ТСН - Україна відреагувала на клянчення Росією перемовин

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