У Зеленського порівняли Путіна з диктатором-людожером

Михайло Подоляк, Володимир Путін / Reuters, ОПУ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що президент Росії Володимир Путін схожий у своїх рішеннях з диктатором-людожером з Уганди Іді Аміном, який називав себе "завойовником Британської імперії".

"Угандійський диктатор Іді Амін називав себе владикою всіх звірів на землі, риб в морі і завойовником Британської імперії (все одно ніхто не міг перевірити), - написав Подоляк Twitter.

Подоляк додає, що "Путін називає себе власником Донецька, Луганська, Херсона, Запоріжжя та вкраденої ЗАЕС. Знайдіть 10 відмінностей".

Переговори України і Росії

Глава країни-агресора РФ Путін 30 вересня вирішив підписати папірці про анексію окупованих Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Після цього він вирішив запропонувати Києву, мовляв, "переговори". Причому Росія нібито не братиме участі в" діалозі "щодо анексованих територій, а Україна, мовляв, повинна"скласти зброю".

Президент Володимир Зеленський сказав, що Київ готовий до переговорів з Кремлем, але тільки після того, як там зміниться влада. За словами українського гаранта, Україна намагалася домовитися з Путіним, але після анексії політичного діалогу більше не буде. Влада говоритиме тільки з новим російським керівником.

4 жовтня президент Зеленський вирішив офіційно поставити крапку в політичних переговорах між Києвом і Москвою. Він ввів у дію рішення РНБО, яке передбачає, що Україна з Путіним ні про що говорити не буде. Указ глави Української держави набув чинності з дня його опублікування.

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