У Зеленського різко відповіли на пропозицію Путіна щодо мирних переговорів

Михайло Подоляк пояснив, чому кремлівська верхівка в будь-який момент готова сісти за стіл переговорів.

https://glavred.net/ukraine/u-zelenskogo-rezko-otvetili-na-predlozhenie-putina-naschet-mirnyh-peregovorov-10594646.html Посилання скопійоване

/ Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував пропозиції щодо мирних переговорів, які лунали з боку країни-агресора РФ.

"Перше і головне: слухати ситуативні заяви Путіна, Лаврова, Пєскова - немає сенсу. Усе, що вони кажуть, не відповідатиме фінальним крапкам, які буде поставлено в цій війні", - наголосив він у коментарі Каналу 24.

Представник ОП пояснив, що кремлівська верхівка будь-якої миті готова сісти за стіл переговорів, бо розуміє, що дотиснути Україну не вдасться, але заморозити конфлікт потрібно, щоб не відповідати за масові злочини, які вони скоювали.

відео дня

"Після цього вони поводитимуться за столом переговорів відповідно. Тобто почнуть нахабніти, так, як завжди це роблять. Є єдиний спосіб, як можна провести ефективні переговори з Росією. Потрібно, щоб вона була суттєво налякана, обмежена в ресурсі, і, відповідно, розуміла, що далі - то більше війна розвиватиметься за контрсценарієм. Взагалі не за тим сценарієм, який вони самі напланували", - каже він.

Співрозмовник пояснив, що диктатору Володимиру Путіну необхідна оперативна пауза у війні, що зумовлює його сигнали щодо ймовірності переговорів.

"Тому я, чесно кажучи, не зовсім розумію, на що розраховує суб'єкт Путін, кажучи, що він хоче, щоб хтось провів перемовини на його умовах і облаштував їх винятково на користь Росії", - каже він.

Подоляк додав, що на сьогодні облаштовується переговорний майданчик із примусу Росії до розуміння ключових концепцій міжнародного права, відповідальності за воєнні злочини та поваги до суверенітету і суб'єктності інших країн.

"Росія - це не Радянський Союз навіть. Це примітивна, технологічно відстала країна з великою купою, на жаль, мілітарного ресурсу, який був накопичений десятиліттями і який сьогодні намагаються реалізувати", - резюмував він.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Раніше Зеленський анонсував план майбутніх переговорів. Дипломатичне закінчення війни буде проговорено на другому Саміті миру, але вже разом із РФ, каже президент.

Нагадаємо, що кремлівський рупор Дмитро Пєсков у відповідь на повідомлення іноземних ЗМІ про нібито підготовку до мирного діалогу заявив, що переговори країни-агресора Росії та України зараз "втратили свою актуальність".

Як повідомлялося раніше, Михайло Подоляк заявив, що наразі переговори між Україною та Росією не створять основ для справедливого міцного миру. Існує принаймні три ґрунтовні причини, чому будь-який діалог України з суб'єктом Путіним на цьому етапі буде порожнім.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред