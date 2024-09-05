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Без РФ закінчити війну складно: Зеленський анонсував план майбутніх переговорів

Даяна Швець
5 вересня 2024, 16:16
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Дипломатичне закінчення війни буде проговорено на другому Саміті миру, але вже разом з РФ, каже Зеленський.
Без РФ закінчити війну складно: Зеленський анонсував план майбутніх переговорів
На другому Саміті миру мають бути присутні представники Росії / Коллаж Офис президента, УНИАН

На другому Саміті світу обов'язково будуть присутні представники РФ, переконаний президент. Для цієї події Київ спільно з партнерами підготує до розгляду детальний план закінчення війни. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю NBC News.

"Ми підготуємо, як ми сказали, детальний план закінчення війни. Підготуємо з партнерами, які підтримали комюніке першого саміту. Ми пропрацюємо кожен пункт цих криз, які приніс Путін. Ми пропрацюємо наш варіант закінчення війни", - сказав український президент.

Зеленський підкреслює важливий момент. На його думку, "чим більше країн доєднаються, тим більше країн глибоко розумітимуть детально цей план".

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Другий саміт миру - що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що план реалізації всіх пунктів, необхідних для другого Саміту миру, буде готовий у листопаді. Це відбудеться після підготовки планів щодо пунктів енергетичної, продовольчої безпеки, обміну полонених і повернення українських дітей.

За словами глави держави, наприкінці липня - на початку серпня в Катарі відбудеться перша зустріч на рівні NSA (Агентство з нацбезпеки в США - ред.) міністрів, радників з безпеки. Під час зустрічі буде повністю підготовлено план щодо енергетичної безпеки.

У серпні в Туреччині відбудеться зустріч, присвячена темі вільного мореплавства, де буде порушено питання щодо продовольчої безпеки.

У вересні в Канаді відбудеться зустріч щодо гуманітарного напряму обміну полонених і повернення українських дітей, а також буде розроблено план за цим пунктом.

Зеленський вважає, що представники РФ мають бути присутніми на другому Саміті миру.

Зеленський пообіцяв, що цей план буде запропоновано до розгляду на другому Саміті миру, й "обов'язково там мають бути присутні представники Росії".

"Ми це розуміємо, що без російської сторони закінчити цю війну дипломатично дуже складно. І це нам зрозуміло. І всі країни нас просили, щоб на другому саміті представники Росії були. Ми сказали: ми не проти, ми все розуміємо, давайте підготуємо план і покличемо їх", - сказав Зеленський.

Без РФ закінчити війну складно: Зеленський анонсував план майбутніх переговорів
Що відомо про українську формулу миру / Инфографика: Главред

План закінчення війни - що відомо

Як відомо, Зеленський розкрив нові деталі "плану перемоги" України, наголосивши, що у разі його реалізації РФ буде змушена закінчити війну проти України й прийняти статут ООН.

Змінити хід війни можуть саме США. Україна націлена на знищення стратегічних об'єктів в РФ задля захисту мирного населення та покращення ситуації на фронті, однак все впирається у дозвіл Штатів.

А от чи знімуть США обмеження на удари ЗСУ вглиб РФ розказав експерт Жданов. На його думку, збереження обмежень щодо завдання ударів по території Росії американською далекобійною зброєю - це виключно політичне рішення Байдена.

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