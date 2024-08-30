Як примусити РФ до миру: у Зеленського назвали умови

Політично та ідеологічно видно, що Росія може та хоче воювати у світі. Але на своїй території у країни-агресора немає "червоних ліній".

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Михайло Подоляк сказав, як примусити РФ до миру / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав умови, які можуть примусити країну-агресора РФ до миру.

За його словами, примус Росії до миру може базуватися на трьох речах.

"Світ має перестати торгувати з Росією. Просто перестаньте. Принаймні запровадьте набагато жорсткіші санкції; запровадьте вторинні санкції проти країн, які є нейтральними і сьогодні заробляють у Росії. Перестаньте передавати технології в обхід санкцій", - сказав Подоляк в інтерв'ю 24 каналу.

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Радник глави ОП додав, що ключовим є те, щоб інші країни нарешті прибрали з російського ринку свої компанії.

За словами Подоляка, фінансові обмеження для олігархів в оточенні вплинуть на внутрішньоелітні конфлікти в РФ. А дефіцит грошей у федеральному бюджеті прискорить соціальний розрив у країні. Крім того, росіяни бачитимуть війну на своїй території.

"Отже: внутрішній елітний конфлікт, соціальний конфлікт - і це примус. Шляхом економіки, шляхом правильно побудованого економічного тиску, якого сьогодні немає", - пояснив радник глави ОП.

Другою складовою примусу Росії до миру він назвав Курську операцію. Вона продемонструвала, що за відсутності дефіциту Україна проводить набагато більше ефективних контрдій та набагато більше знищує ворожої техніки.

Подоляк зазначив, що політично та ідеологічно видно, що Росія може і хоче воювати у світі. Але на своїй території у країни-агресора немає "червоних ліній". Тепер їй стало зрозуміло, скільки потрібно ресурсу, щоб усе це масштабувати.

"Щойно починається масштабування, з'являються дуже панічні настрої, розумієте, скільки людей починає тікати з лінії фронту? Всі вони повертаються в Росію та ставлять певні запитання. І це все, знову ж таки, додається до соціальних конфліктів, які вже спровоковані", - зазначив Подоляк.

Мирні переговори з РФ - останні новини

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що наразі переговори між Україною та Росією не створять основ для справедливого міцного миру.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також зробив заяву щодо переговорів із Росією. Він підкреслив, що досвід Іловайська нагадує про віроломність і підступність російського агресора. Довіряти Росії не можна, оскільки її агресивна поведінка не змінюється.

Тим часом прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що переговори країни-агресора Росії та України наразі "втратили свою актуальність".

Путін отримав ультиматум, але ЗСУ підуть із Курщини лише за однієї умови, написали журналісти The Times. Як вважають вони, якщо Путін не піде на справедливий мир, бійці Сил оборони будуть змушені закріпитися на Курщині та рухатися далі.

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