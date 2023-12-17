У Зеленського рознесли нову маячню Путіна і назвали шлях до завершення війни

Михайло Подоляк закликав не піддаватися помилковій ілюзії, що РФ після нападу на Україну добровільно повернеться до мирного життя.

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Михайло Подоляк прокоментував заяви Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: скрін YouTube

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував нові висловлювання диктатора Володимира Путіна і підкреслив, що просто слід правильно інтерпретувати заяви російських офіційних осіб.

При цьому він закликав правильно роз'яснювати справжні наміри Росії. Про це представник ОП написав у соцмережі Х (Twitter).

"Ми активно перебудовуємо країну у військовий табір; повністю знищуємо права людини і конкуренцію на нашій території; масово інвестуємо у військове виробництво; проводимо постійні мобілізації. Ми хочемо, щоб ви припинили допомагати Україні, щоб нам було легше цю країну знищити, вбити якомога більше громадян цієї країни, проводити широкомасштабні тренування в бойових умовах наших сил вторгнення. Ми хочемо і обов'язково будемо нападати на інші країни, в тому числі країни НАТО, поки не отримаємо право домінувати у світовій політиці і поки ви нас не боїтеся. Інакше навіщо б нам проводити тотальну мілітаризацію Росії", - написав він, пояснюючи істинний сенс заяв Путіна.

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Радник глави ОП закликав не піддаватися помилковій ілюзії, що Росія після нападу на Україну добровільно повернеться у свій довоєнний, фіктивний мирний стан.

"Не вірте заявам колективного суб'єкта "Путін" про небажання вести війну з НАТО. Росія щиро хоче зламати традиційний світовий порядок, знищити угоди і міжнародне право і домінувати у світовій політиці за допомогою грубої сили. Звідси простий висновок: тільки в результаті поразки Росії можна повернутися до передбачуваності міжнародної політики...",- додав Подоляк.

Раніше у Зеленського жорстко розпекли нахабні вкидання Путіна. За рік РФ не просунулася на істотну відстань по лінії фронту, підкреслив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, раніше Путін назвав умову миру і натякнув, яке місто в Україні хоче захопити. В ході "прямої лінії" він придумав, що Одеса, мовляв, російське місто, а війна закінчиться тільки після того, як Кремль "досягне всіх своїх цілей".

Крім того, Путін вибухнув пропагандою про нібито знищення військами РФ 747 танків і 2,3 тисяч бронемашин ЗСУ після початку контрнаступу української армії. Ніяких доказів він не навів.

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