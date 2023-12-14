Обманув під час 'прямої лінії': в ГУР прокоментували ключову заяву Путіна

Під час "прямої лінії" Володимир Путін назвав скільки російських військових заходиться в Україні, однак в ГУР спростували слова Кремлівського диктатора.

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В ГУР назвали точну кількість російських військових в Україні / Колаж Главред, фото: скріншот із YouTube, Міноборони РФ

Сьогодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що на фронті проти України воюють 617 тисяч російських військових. Проте ця інформація є недостовірною, зауважили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

За словами Путіна, щодня понад 1,5 тисячі "добровольців" виявляють бажання поїхати на фронт, і загалом за рік було, як він стверджує, 486 тисяч росіян, які мобілізувались до окупаційної армії.

Представник ГУР Андрій Юсов в коментарі LIGA.net спростував слова Путіна.

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"За підрахунками української розвідки, зараз чисельність російської армії на окупованій території України складає орієнтовно понад 450 тисяч осіб", - зазначив Андрій Юсов.

Війна Росії проти України - останні новини

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив думку, що конфлікт, який Росія розпочала проти України, можна виграти протягом наступних трьох років.

Володимир Путін вимагає від військового керівництва Росії, захопити міста Авдіївку в Донецькій області та Куп'янськ в Харківській області до президентських "виборів". Про це повідомив військовий оглядач Денис Попович.

Росії не вдалося повністю використати свої можливості для просування на в районі Авдіївськи та Куп'янська. У ворогів відчувається дефіцит певного типу ресурсів. Про це повідомив генерал армії України Микола Маломуж.

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