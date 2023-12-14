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Послаблення підтримки України Заходом посилює шанси Путіна на перемогу - NYT

Руслана Заклінська
14 грудня 2023, 17:11
Україна намагається зберегти підтримку одного з найважливіших союзників - Сполучених Штатів.
Послаблення підтримки України Заходом посилює шанси Путіна на перемогу - NYT
Шанси Росії у війні збільшуються / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 22 окрема механізована бригада, скріншот YouTube

Київ нині активно працює над збереженням підтримки своїх союзників, у той час як шанси російського лідера, Володимира Путіна, у війні в Україні збільшуються. На це впливає послаблення підтримки союзників Укаїни на Заході. Про це йдеться у статті The New York Times.

Розглядаючи події на передовій, видання констатує, що"Росія святкує свою здатність підтримувати тривалу війну". Цей факт підсилює "провал контрнаступу", який розпочався півроку тому.

"Контрнаступ, розпочатий півроку тому, провалився. Україна досягла критичного моменту, оскільки місяці жорстоких боїв зробили Москву більш впевненою, а Київ – невпевненим у своїх перспективах", - йдеться в статті.

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Ситуацію ускладнює оголошення Путіна про свої наміри брати участь у наступних президентських виборах. Україна, за словами диктатора, залежить від зовнішньої допомоги та не має майбутнього.

"Самовпевненість контрастувала з відчуттям невідкладності під час поїздки до Вашингтона президента України Володимира Зеленського, який тиснув на Конгрес, щоб той ухвалив законопроект про витрати, що передбачав додаткові 50 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні. Виступаючи в Білому домі разом із паном Зеленським, президент Байден сказав, що неспроможність законодавців схвалити пакет "зробить Путіну найбільший різдвяний подарунок, який вони можуть йому зробити", - додають NYT.

Україна, переходячи до оборонної боротьби, намагається зберегти підтримку від Сполучених Штатів, свого ключового союзника. Однак тут виникає загроза можливого повернення Дональда Трампа, який у минулому був критично налаштований до України та прихильником Путіна.

"Над перспективами Києва нависає можливе повернення на посаду ... президента Дональда Трампа, давнього недоброзичливця України та прихильника Путіна, якому 2019 було оголошено імпічмент за відмову у військовій допомозі та тиск на Зеленського з метою розслідування щодо Байдена та інших демократів", - зазначають у матеріалі.

Війна в Україні

Нагадаємо, російський лідер Володимир Путін знову наголосив на "братніх народах" і описав війну в Україні як "громадянську війну". Він заявив, що трагедія полягає у розбраті між "єдиною російською та українською націями", порівнюючи події з "громадянською війною" між братами.

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вірить у шанси країни на перемогу. Незважаючи на виклики у контрнаступі, Кулеба зауважив помітні досягнення України в останні місяці. Він вказав на успішну битву за Чорне море, яка відновила морський експорт та позитивно вплинула на економіку та продовольчу безпеку. Крім того, зазначив перемоги на південному фронті та укріплення позицій на східному березі Дніпра.

Також Денис Попович, військовий оглядач, повідомив, що глава Кремля постійно тисне на військове керівництво Росії для захоплення територій України. За його словами, нині Путін вимагає окупувати Авдіївку та Куп'янськ до президентських виборів, запланованих на березень 2024 року. Експерт нагадав, що Путін завжди надто чутливий до певних дат та подій.

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війна в Україні The New York Times Володимир Путін війна Росії та України
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