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У Зеленського розкрили план, як має закінчитися війна

6 квітня 2023, 21:03
Радник голови ОП Подоляк заявив, що нашу державу не цікавлять чужі території.
Михайло Подоляк, Крим
Михайло Подоляк / УНІАН

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Україна повинна повернути собі всі території, які були станом на 1991 рік.

За його словами, в Білгородській області повинна бути створена демілітаризована зона, де не буде ніякої військової техніки.

Подоляк зазначив, що кордони станом на лютий 2022 року більше не цікавлять нашу державу. Росія має залишити всі окуповані території, а Україна – відновити кордон станом на 1991 рік.

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Радник голови ОП додав, що нашу державу не цікавлять також чужі території, однак для безпеки там має бути створена "демілітаризована зона".

"У нас немає ніяких думок про Бєлгородську область, наша єдина вимога – створення демілітаризованої зони, щоб на відстані 50 – 100 кілометрів не стояло жодної військової техніки Росії", - сказав Подоляк в ефірі 24 каналу.

Він також додав, що єдиною гарантією безпеки для України буде, якщо нинішні кремлівські еліти позбудуться влади, а керуватимуть РФ ліберальні сили.

Деокупація Криму

Раніше Подоляк зазначав, що повномасштабна війна Росії проти України має завершитися поверненням Криму під контроль Києва. Кримський півострів - "кощієва смерть" Путіна. Після його втрати вплив Путіна повністю "обнулиться" навіть на території РФ.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про розробку 12 кроків деокупації захопленого РФ Криму. Секретар РНБО попередив про кримінальне переслідування за колабораціонізм і державну зраду.

Видання The Washington Post раніше писало, що країна-агресор Росія почала готувати анексований Крим до контрнаступу ЗСУ. Всього за кілька тижнів окупанти побудували на півострові цілу мережу окопів і загороджень.

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війна в Україні Михайло Подоляк війна Росії та України
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