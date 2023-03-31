Влада Угорщини погано кланяється Путіну: Подоляк пояснив, чому Москва "кинула" Будапешт

Країна-агресорка Росія не поважає своїх союзників і демонструє "панство" по відношенню до них, зазначив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Росія, ймовірно, вважає, що уряд Орбана погано стоїть на колінах - Подоляк / Колаж Офіс президента, УНІАН

Держава-окупант Росія підкреслила статус Угорщини як недружньої держави, оскільки хоче, щоб інші країни стояли на колінах перед Кремлем. Будапешт, мабуть, зі своїм завданням справляється погано, от Москва, яка зневажливо ставиться до союзників, і продемонструвала своє "панство". Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В інтерв'ю 24 каналу він сказав про те, що Росія, ймовірно, хоче, щоб Угорщина більш ретельно діяла у фарватері її інтересів. А от уряд Орбана, мабуть, діє недостатньо ефективно в даному напрямку, тому Москва і акцентувала увагу на недружньому статусі Будапешта.

"Росія хоче, щоби країни стояли на колінах та виконували буквально усі її забаганки. Уряд пана Орбана, безумовно, веде себе дуже дивно щодо єдиної європейської концепції оцінки війни та підтримки України. Але як я зрозумів, Росія вважає, що уряд Орбана не дуже якісно стоїть на колінах перед Росією. Було би бажано, щоби він трошки нижче нагнувся. Росія демонструє своє "барство", - вважає Подоляк.

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Також він додав, що деяким країнам, які вважають Москву рівним партнером і союзником, слід задуматися, оскільки РФ демонструє по відношенню до них неповажне ставлення.

"Я не розумію цих країн. Невже ви не бачите, що таке Росія? Росія постійно демонструє таке зверхнє ставлення до будь-кого, навіть до своїх формальних союзників. Подивіться, як вони ставляться до Білорусі... Так само вони ставляться до інших країн, у тому числі – до Угорщини. Щодо Сербії теж іноді дозволяють собі негативні висловлювання, щодо Грузії також. Я хочу, щоб ці країни розуміли просту істину: Росія – це не рівний партнер, не союзник", - підкреслив Михайло Подоляк.

Як Угорщина, яка підігарє Росії, стала недружньою для Москви

Угорщина з неабиякою постійністю звинувачує Україну в, мовляв, "порушенні прав національних меншин " на Закарпатті і намагається блокувати ключові ініціативи Києва, спрямовані на співпрацю з ЄС і НАТО.

Будапешт закликає до діалогу України і Росії на вигідних Москві умовах.

У лютому прем'єр Угорщини Орбан закликав, мовляв, до негайного припинення вогню і переходу до перемовного процесу. Москва в такій ситуації отримає час для перегрупування і підготовки нового наступу на Україну.

Посол Росії в Угорщині Євген Станиславов 30 березня заявив, що Угорщина залишається недружньою країною для РФ, оскільки вона підтримала всі санкції проти Москви в рамках Європейського Союзу. Станіславов не виключив впровадження відповідних обмежень щодо Будапешта.

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