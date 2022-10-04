У Зеленського розповіли, скільки населених пунктів вже деокупували ЗСУ

Скільки сіл та міст вже деокупували ЗСУ / facebook.com/JointForcesCommandAFU/

ЗСУ вже вдалося звільнити 1 534 населених пункти, які розташовуються в Донецькій, Луганській, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях, йдеться в звіті заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Вже деокуповано 1534 населених пункти. На території Донецької, Луганської, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей триває відновлення роботи органів державної влади", - розповів він.

При цьому на деокупованих територіях вже організована робота 1 445 гуманітарних штабів.

Вже 500 населених пунктів розміновано.

Також:

поліція відновила свою роботу в 1200 населених пунктах;

органи місцевого самоврядування запрацювали у 1508 населених пунктах;

відновили роботу 933 медичні заклади;

навчальні заклади відновили роботу в 981 населеному пункті;

послуги соцзахисту громадяни отримують більш ніж в 1 000 населених пунктах;

фінансовими послугами забезпечено 922 населених пункти.

Контрнаступ армії України на Донбасі

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий раніше заявив, що звільнення Лиману Донецької області відкриває шлях для подальшого повернення під контроль Києва Луганщини. Українські війська можуть вигнати російських окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Згодом можна буде звільнити окуповані влітку Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за 2-3 жовтня досягла серйозних успіхів в районі Лиману Донецької області. Українські захисники прорвали "оборону" російських окупантів. Американські експерти не виключають, що ЗСУ вже вдалося проломити адміністративний кордон Луганщини в бік Кремінної.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що війська України вже майже впритул підійшли до північно-західного адмінкордону Луганщини.

Армія продовжує завдавати ударів ворожим об'єктам. Окупанти атакують на Донеччині, проте їхні атаки відбиваються.

Дивіться відео ТСН-карта бойових дій в Україні на 4 жовтня

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