"Противник володіє перевагою у всьому": Гіркін скиглить через наступ ЗСУ

Гіркін скиглить через наступ ЗСУ / скріншот

Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) визнав перевагу ЗСУ на Херсонському та Луганському фронтах.

За його словами, захисники України володіють перевагою у всьому, використовують навіть авіацію.

"На Херсонському фронті вчора весь день тривали запеклі бої. Основні зусилля противник спрямовував на Бериславський напрямок - наступаючи в районі Дудчан (більша частина взята противником, наші війська відійшли, підірвавши дамбу водосховища) та Давидів Броду, де ситуація для наших частин також постійно погіршується. Противник володіє перевагою у всьому, використовує навіть авіацію", - констатував терорист.

Також Гіркін вважає, що після Лиману окупантів чекає ще один котел.

"На Сватівському напрямку Луганського фронту (від Сіверського Дінця до колишнього кордону з РФ) - наші війська продовжували відходити. Обстановка повністю не ясна, але є неперевірені дані, що противник вже зумів перерізати трасу Рубіжне-Сватове і своїми передовими групами загрожує виходом в тил гарнізону Сватове і охопленням Кремінної-Рубіжного", - розповів Гіркін.

Наступ ЗСУ в Херсонській та Луганській областях

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. Раніше деокупували населений пункт Високопілля.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше сказала, що ЗСУ пошкодили всі мости, якими війська РФ користувалися для постачання своїх військ. Ворог більше не може використовувати естакади.

Радник Офісу президента Олексій Арестович також повідомляв, що на Херсонщині армія України звільнила і Ольгине. Воно знаходиться на північ від раніше деокупованого Високопілля. Угруповання російських військ на правому березі Дніпра опинилося в оперативному оточенні.

Раніше повідомлялося про те, що Збройні сили України підняли український прапор на в'їзді в Лиман Донецької області. Відео бійці опублікували 1 жовтня в мережі.

На відео наші захисники закріпили український прапор на міській стелі в Лимані.

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