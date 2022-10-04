ЗСУ вибиватимуть війська РФ з Луганщини, жителів трьох міст просять виїхати

Жителям Лисичанська треба виїхати з міста - Гайдай / Колаж УНІАН, Facebook С. Гайдай

Влада Луганської області проситиме жителів Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська залишити міста, щоб перечекати наступ армії України. Зиму краще перечекати в селах, оскільки після звільнення міст через пошкодження окупантами інфраструктури там не буде опалення. Про це заявив керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що у зв'язку з контрнаступальною операцією ЗСУ зі звільнення населених пунктів від російської окупації, жителів Лисичанська, Сєвєродонецька та Рубіжного просять евакуюватися.

"(Загарбники РФ, - ред.) готуються до оборони. Окупанти мінують територію Луганщини: під'їзні дороги, мости, адмінбудівлі, значущі споруди. Масового втечі серед рашистів немає. Незабаром будемо просити населення окупованих територій евакуюватися з міст, щоб вони не постраждали під час контрнаступу", - пояснив ситуацію Гайдай.

За його словами, у великих містах Луганщини зимувати буде не можна. Опалювальний сезон запустити там неможливо - окупанти розбили критичну інфраструктуру. На її відновлення піде декілька місяців.

"До великих міст, таких як Рубіжне, Лисичанськ і Сєвєродонецьк, після деокупації ми не будемо вільно пускати людей. Опалювальний сезон там неможливо забезпечити - все розбито. Навіть при всіх фінансових можливостях на відновлення опалення піде декілька місяців. Можливо, люди матимуть можливість повернутися, щоб перевірити свої квартири, але залишатися на зиму не можна", - додав чиновник.

Глава ОВА Сергій Гайдай підкреслив, що серед усіх великих міст оптимальна ситуація в Рубіжному. Там декілька років тому була забезпечена система децентралізації опалення.

Контрнаступ армії України на Донбасі

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий раніше заявив, що звільнення Лиману Донецької області відкриває шлях для подальшого повернення під контроль Києва Луганщини. Українські війська можуть вигнати російських окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Згодом можна буде звільнити окуповані влітку Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за 2-3 жовтня досягла серйозних успіхів в районі Лиману Донецької області. Українські захисники прорвали "оборону" російських окупантів. Американські експерти не виключають, що ЗСУ вже вдалося проломити адміністративний кордон Луганщини в бік Кремінної.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що війська України вже майже впритул підійшли до північно-західного адмінкордону Луганщини.

Армія продовжує завдавати ударів ворожих об'єктах. Окупанти атакують на Донеччині, проте їхні атаки відбиваються.

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