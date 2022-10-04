УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ вибиватимуть війська РФ з Луганщини, жителів трьох міст просять виїхати

4 жовтня 2022, 16:36

У великих містах на Луганщині окупанти розбили інфраструктуру, на відновлення опалення піде декілька місяців, сказав Сергій Гайдай.

Гайдай, ВСУ, Лисичанськ
Жителям Лисичанська треба виїхати з міста - Гайдай / Колаж УНІАН, Facebook С. Гайдай

Влада Луганської області проситиме жителів Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська залишити міста, щоб перечекати наступ армії України. Зиму краще перечекати в селах, оскільки після звільнення міст через пошкодження окупантами інфраструктури там не буде опалення. Про це заявив керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що у зв'язку з контрнаступальною операцією ЗСУ зі звільнення населених пунктів від російської окупації, жителів Лисичанська, Сєвєродонецька та Рубіжного просять евакуюватися.

"(Загарбники РФ, - ред.) готуються до оборони. Окупанти мінують територію Луганщини: під'їзні дороги, мости, адмінбудівлі, значущі споруди. Масового втечі серед рашистів немає. Незабаром будемо просити населення окупованих територій евакуюватися з міст, щоб вони не постраждали під час контрнаступу", - пояснив ситуацію Гайдай.

За його словами, у великих містах Луганщини зимувати буде не можна. Опалювальний сезон запустити там неможливо - окупанти розбили критичну інфраструктуру. На її відновлення піде декілька місяців.

"До великих міст, таких як Рубіжне, Лисичанськ і Сєвєродонецьк, після деокупації ми не будемо вільно пускати людей. Опалювальний сезон там неможливо забезпечити - все розбито. Навіть при всіх фінансових можливостях на відновлення опалення піде декілька місяців. Можливо, люди матимуть можливість повернутися, щоб перевірити свої квартири, але залишатися на зиму не можна", - додав чиновник.

Глава ОВА Сергій Гайдай підкреслив, що серед усіх великих міст оптимальна ситуація в Рубіжному. Там декілька років тому була забезпечена система децентралізації опалення.

Контрнаступ армії України на Донбасі

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий раніше заявив, що звільнення Лиману Донецької області відкриває шлях для подальшого повернення під контроль Києва Луганщини. Українські війська можуть вигнати російських окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Згодом можна буде звільнити окуповані влітку Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за 2-3 жовтня досягла серйозних успіхів в районі Лиману Донецької області. Українські захисники прорвали "оборону" російських окупантів. Американські експерти не виключають, що ЗСУ вже вдалося проломити адміністративний кордон Луганщини в бік Кремінної.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що війська України вже майже впритул підійшли до північно-західного адмінкордону Луганщини.

Армія продовжує завдавати ударів ворожих об'єктах. Окупанти атакують на Донеччині, проте їхні атаки відбиваються.

Дивіться відео ТСН - карта бойових дій в Україні на 4 жовтня

Інші новини:

Сєвєродонецьк Лисичанськ Рубіжне Сергій Гайдай війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:13

Грошова удача їх не покине: 4 знаки зможуть розбагатіти в жовтні

17:12

Росія заходить в зону дикої турбулентності, може початися громадянська війна - ЗагороднійВідео

17:06

Ракетна загроза зросла: скільки ракет Росія тримає напоготові в Чорному моріВідео

16:45

Як відіпрати червоне вино: 7 способів, як врятувати одяг після "гучного застілля"

16:44

"Дурна і неосвічена": Пугачовій погрожують після її плювка в "холопів-росіян"

Реклама
16:36

ЗСУ вибиватимуть війська РФ з Луганщини, жителів трьох міст просять виїхатиВідео

16:26

Навіщо досвідчені господині змащують взуття олією: врятує від набридливої проблеми

16:25

"Відхід триває": Гіркін в паніці розповів про відступ російських військ на фронтіВідео

16:20

"Я в українському списку на вбивство": засновник Pink Floyd відзначився новою маячнею

16:19

Катя Осадча розповіла про важку розмову з відомою одеситкою, яка проживає у МосквіВідео

16:01

ЗСУ ліквідували потомственого окупанта-штурмана вертольота "Алігатор"

15:43

Може додати проблем і позбавити удачі: як прізвище чоловіка впливає на долю жінки

15:19

Як заховати сивину: три безвідмовних способи виглядати молодше

15:19

Крах економіки і зубожіння росіян: астролог дав прогноз на країну-агресораВідео

15:18

Риба в обмін на "чмобіка": на Сахаліні "підтримали" сім'ї мобілізованихВідео

15:16

Естонія віддала ЗСУ дрони, які купив для російських окупантів далекобійник із Пскова

15:13

Долар і євро звалилися: за скільки зараз купують і продають валюту в обмінниках і банках

15:12

Прикмети на 5 жовтня: які 3 речі не можна робити, щоб не потрапити в бідуВідео

14:59

Обривають "гарячу лінію": російські окупанти масово здаються в полон - розвідкаВідео

14:50

Ейнат Кляйн показала обуреного крихітку сина в обіймах Андрія Макаревича

Реклама
14:44

Не стримався і "замінував" стіл: собака з Ірпеня зірвав прямий ефір телемарафонуВідео

14:38

ЗСУ звільнили Давидів Брід на ХерсонщиніВідео

14:23

"У нас немає проблем, крім цього чорта старого": футболістка збірної РФ рознесла ПутінаВідео

14:10

"Я б віддала ковзани, вирок один": тяжкохворій Тишкевич поставили діагноз

14:09

У Росії незадоволені офіційною відмовою України від переговорів з Путіним і назвали два варіантиВідео

14:05

"Були холопами, стали рабами": Пугачова почала говорити правду після втечі з Росії

14:03

Як нафарбувати очі, щоби виглядати молодше

14:01

Росія на порозі громадянської і третьої чеченської воєн, а Україна де-факто вже в НАТО – ЗагороднійВідео

13:59

Українські бійці зайшли у два села на Херсонщині: місцеві зустріли ЗСУ зі сльозами на очахВідео

13:35

Найсмачніші страви з яєць на сніданок за 15 хвилин: 2 швидких рецепта, про які ніхто не знавВідео

13:34

Лукашенко визнав, що Білорусь воює проти України

13:33

Хеллоуїн 2022: дата, традиції і заборони дня

13:24

Київ обговорює зі США постачання ракет, які стріляють далі, ніж HIMARS - посол України

13:06

"Лариса, зупиніться!": 67-річна Долина в мікрошортах викликала огиду у росіян

12:59

"Ми пограбуємо вашу країну": у МЗС Німеччини рознесли "діалог" Заходу з ПутінимВідео

12:54

Гороскоп подорожей на жовтень-2022: астролог повідав, коли варто кудись їхати

11:59

Радфед РФ остаточно затвердив акт анексії захоплених областей України

11:40

Україна не розмовлятиме з Путіним: Зеленський офіційно поставив крапку у переговорахВідео

11:35

"Противник володіє перевагою у всьому": Гіркін скиглить через наступ ЗСУВідео

11:34

Відмазався: Наташа Корольова виправдалася, чому офіцер Тарзан не йде на війну

Реклама
11:31

Наступ на сході: ЗСУ впритул підбираються на північ ЛуганщиниВідео

11:31

Коли осінні канікули в Україні 2022: скільки відпочиватимуть школярі

11:18

Путін хоче підірвати ядерну зброю на кордоні України - The Times

11:11

Загинув лікар-анестезіолог, 2 медсестри поранені: деталі ракетного удару по лікарні під Куп’янськомФото

10:46

Дали пайок і поїхали до Москви: гауляйтери Мелітополя кинули на гроші організаторів "референдумів"Відео

10:36

Гороскоп на жовтень 2022: астролог назвав найнебезпечніші дні для фінансових операційВідео

10:33

Як вивести плями крові з одягу: 10 способів, які врятують ваші речі

10:28

Кинув туди кадирівців і вагнерівців: Die Welt назвала місто, яке Путін спробує захопити за всяку цінуВідео

09:49

Армія Україна в Донецькій та Херсонській областях прорвала "оборону" елітних військ Росії - ISWВідео

09:47

ЗСУ ліквідували командира танкової роти РФ НегмоноваВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти