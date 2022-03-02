Підтримка вступу України до ЄС і НАТО досягла історичного максимуму - соцопитування

Більшість громадян України хочуть членства України в Євросоюзі / УНІАН

86% українців підтримують вступ України до Євросоюзу, 76% виступають за вступ до НАТО. Про це свідчать нові результати дослідження, проведеного соціологічною групою Рейтинг.

Зазначається, що це найвищий рівень підтримки за всю історію проведення опитувань.

"У порівнянні з довоєнним періодом рівень підтримки вступу в ЄС і НАТО виріс на 20 процентних пунктів. Позитивна динаміка відбулася за рахунок зростання підтримки вступу в західні структури серед населення Півдня і Сходу і НАТО", - йдеться в пресрелізі опитування.

61% опитаних вірять у те, що Україна стане членом Євросоюзу найближчим часом (упродовж 1-2 років).

13% вірять, що Україна стане членом ЄС через 5 років, в більш тривалій перспективі – 6%. Важко з прогнозом 17%.

Не вірять, що Україна стане членом Євросоюзу лише 4% опитаних.

Реклама

Порівняно з минулим роком кількість тих українців, які не вірять в європейську інтеграцію України, значно зменшилася (у листопаді 2021 року таких було 26%).

В ході дослідження було опитано 1200 респондентів старше 18 років у всіх підконтрольних уряду регіонах за методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю за допомогою комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Як повідомляв Главред, заявка на членство України в ЄС за прискореною процедурою вже прийнята Європейським парламентом. За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, зараз вона вже знаходиться на розгляді.

Інші новини: