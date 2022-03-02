ЄС відключив від SWIFT російські банки і забороняє передавати в Росію банкноти євро

Санкції / УНІАН

ЄС відключив від SWIFT банки ВТБ, "Росія" і "Открытие", а також Новікомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк і ВЕБ.

ТАКОЖ ЄС забороняє передавати в Росію банкноти євро, говориться у рішенні Ради Євросоюзу.

ЄС офіційно відключив від міжбанківської системи платежів SWIFT банки ВТБ,"Росія", "Открытие", Новікомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк і ВЕБ.РФ, які раніше потрапили під санкції. Обмеження були введені через вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Обмеження набудуть чинності через десять днів, з 12 березня. З цього дня також буде заборонено продавати, поставляти, передавати або вивозити банкноти євро в Росію, випливає з постанови ЄС.

читайте також"Залізна завіса" все більше опускається над агресором, РФ практично оголосила дефолт-ШмигальКрім того, європейським країнам заборонено участь у проектах, співфінансованих російським фондом прямих інвестицій (РФПІ).

Як повідомляв Главред, заявка на членство України в ЄС за прискореною процедурою вже прийнята Європейським парламентом. За словами глави офісу президента Андрія Єрмака, зараз вона вже знаходиться на розгляді.

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