ЄС відключив від SWIFT російські банки і забороняє передавати в Росію банкноти євро

Санкції набудуть чинності 12 березня.
ЄС відключив від SWIFT банки ВТБ, "Росія" і "Открытие", а також Новікомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк і ВЕБ.
ТАКОЖ ЄС забороняє передавати в Росію банкноти євро, говориться у рішенні Ради Євросоюзу.
ЄС офіційно відключив від міжбанківської системи платежів SWIFT банки ВТБ,"Росія", "Открытие", Новікомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк і ВЕБ.РФ, які раніше потрапили під санкції. Обмеження були введені через вторгнення Росії в Україну 24 лютого.
Обмеження набудуть чинності через десять днів, з 12 березня. З цього дня також буде заборонено продавати, поставляти, передавати або вивозити банкноти євро в Росію, випливає з постанови ЄС.
читайте також"Залізна завіса" все більше опускається над агресором, РФ практично оголосила дефолт-ШмигальКрім того, європейським країнам заборонено участь у проектах, співфінансованих російським фондом прямих інвестицій (РФПІ).
Як повідомляв Главред, заявка на членство України в ЄС за прискореною процедурою вже прийнята Європейським парламентом. За словами глави офісу президента Андрія Єрмака, зараз вона вже знаходиться на розгляді.
Читайте також:
- Санкції в дії: оператор газопроводу СП-2 оголосив про банкрутство
- Якби ввели санкції проти Росії раніше, то вторгнення ніякого не було б - Зеленський
- Путін у бункері злиться через санкції у відповідь на війну проти України - СNN