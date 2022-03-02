Грузія слідом за Україною подає заявку на вступ до ЄС

Грузія / Супутник.Грузія

Грузія слідом за Україною подасть заявку на вступ в ЄС.

Як заявив голова правлячої партії Грузинська мрія Іраклій Кобахідзе, це відбудеться вже завтра.

"Уряд Грузії під керівництвом прем'єрміністра Іраклія Гарібашвілі вже готує заявку на отримання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу, яка завтра буде офіційно представлена структурам Євросоюзу від імені влади Грузії", – сказав Кобахідзе.

Він нагадав, що внести заявку уряд Грузинської мрії планував в 2024 році, рішення про прискорення процесу прийнято "виходячи з політичного контексту і нової реальності".

Реклама

Вступ України до ЄС

Європарламент у вівторок переважною більшістю голосів схвалив резолюцію, в якій закликав надати Україні статус країни-кандидата на вступ до ЄС. При цьому говориться, що повинні бути дотримані необхідні процедури.

Як правило, переговори про вступ до ЄС тривають довгі роки, іноді більше 10 років. Низка країн підтримали прискорений вступ України до ЄС, проте європейські лідери обережні в оцінках щодо можливих термінів.

Читайте також: