ЄС повинен розробити план з відновлення України на 100 млрд євро - прем'єр Польщі

/ УНІАН

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ЄС має розробити план відновлення України після війни на 100 млрд євро коштом Євросоюзу.

"Нам потрібен план відновлення, про який я говорив з президентом Єврокомісії. Наприклад, 100 мільярдів євро, профінансованих Європейським союзом для того, щоб у найближчі роки знищена інфраструктура, знищені школи, лікарні, розбомблені житла могли бути відбудовані", - сказав польський прем'єр, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство PAP.

Він також зазначив, що дуже важливо приготувати інвестиційний пакет для України, оскільки економіка потребує нових інвестицій, нових робочих місць.

Черговим елементом післявоєнної відбудови України, за словами польського прем'єра, має бути енергетична безпека.

читайте такожБілу Церкву окупанти обстріляли ракетами"Якби війна скоріше скінчилася і призвела до того, що наша частина Європи нарешті стала незалежною від російського газу, нафти і вугілля. Це необхідна умова для миру в регіоні в довгостроковій перспективі", - заявив Моравецький.

Раніше в мережі з'явилося відео з Ірпеня Київської області, який постраждав від бомбардування. У місті зруйновані житлові будинки, люди ховалися по підвалах. Прорвана Центральна газова магістраль.

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