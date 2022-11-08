У Офісі президента розглядають всі сценарії аж до блекаута - Подоляк

У Зеленського розглядають всі сценарії аж до блекаута - Подоляк / колаж фото УНІАН

Влада України (і в першу чергу ‒ Офіс президента) зараз ретельно перебирає весь набір ймовірних планів і сценаріїв, на випадок продовження обстрілами російськими окупантами української енергомережі і, як наслідок, ймовірного блекаута. Про це заявив радник керівника ОП Андрія Єрмака Михайло Подоляк в інтерв'ю Радіо Свобода.

В першу чергу він прокоментував недавню резонансну заяву мера Києва Віталія Кличка - про те, що влада столиці розглядає плани з евакуацією 3 млн жителів міста.

"Так, безумовно, варто [готуватися до найгіршого ‒ Главред]. Але якщо ти говориш, що ти 3 мільйони будеш забирати з великого міста, то тоді, ймовірно, потрібно говорити про логістичні завдання далі. Куди 3 мільйони людей будуть відправлятися, яким чином будуть відправлятися, чи є вже домовленості, наприклад, із залізницею, чи є міста, куди ми будемо відправляти і так далі [...] А це виглядає скоріше саме як просто заява для того, щоб трошки, знаєте, налякати людей?", - каже Подоляк.

За його словами, прямо зараз влада країни робить все, щоб уникнути блекаута і всіх його неприємних наслідків.

"Безумовно, ми розглядаємо будь-які сценарії. Держава для цього і існує, щоб в тому числі максимально песимістичні сценарії розглядати. Так? У тому числі, якщо буде повний блекаут по всій країні. Безумовно, розглядаємо. Але, перш за все, держава працює над тим, щоб не було, щоб були компенсаторні механізми, щоб проводити ремонти, щоб можна було забезпечити опалення або водопостачання в будь ‒ якому випадку, щоб були альтернативи", - підсумував Подоляк.

Відключення абонентів в Україні

Раніше в ресурсопостачальної організації YASNO пояснювали, що відключення електроенергії в Україні віднедавна чітко поділяються на два типи - аварійні та стабілізаційні. Аварійні застосовуються, якщо через обстріли російськими окупантами виявилися пошкоджені або знищені об'єкти енергетичної інфраструктури. Такі відключення можуть тривати годинами безперервно.

Стабілізаційні використовують, коли потрібно терміново збалансувати нюанси роботи енергомереж. Такі команди можуть давати тільки співробітники НЕК "Укренерго". Вони відстежують, коли обсяг генерації електроенергії стає менше обсягу споживання.

При цьому резидент України Володимир Зеленський закликав до справедливих відключень. Він звернувся до енергокомпаній і закликав їх проводити стабілізаційні відключення електроенергії передбачувано і справедливо. За його словами, це неправильно, якщо хтось без світла по 10 годин, а через дорогу все підключено разом з вуличним освітленням.

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