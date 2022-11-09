Війська Росії не йдуть, а вибиті з Херсона армією України - Арестович

На правобережжі Херсонщини ще деякий час йтимуть бої - Арестович / Колаж 93 ОМБр (ілюстративне фото), УНІАН

Окупанти Росії не йдуть з Херсону, а вибиті з міста планомірними діями Збройних сил України. З важкими боями, втратами і військовою працею. Певний час на правому березі Дніпра триватимуть бої. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він написав про те, що війська Росії не просто йдуть з Херсона – вони вибиті звідти армією України в результаті важких боїв.

"Давайте правильно: російська армія не йде з Херсона. Вона вибита з Херсона Силами оборони України. Вибита з важкими боями, з втратами, методичним прогризанням оборони противника, роботою з переправ, важкою і кривавою військовою працею", - сказав Арестович.

Також він додав, що на правобережжі Херсонської області деякий час ще йтимуть бої.

Далі на Україну чекає непростий етап стабілізації ситуації.

"Бої на правому березі ще триватимуть деякий час. А після ще буде непростий період стабілізаційних заходів", - підкреслив Олексій Арестович.

Шойгу оголосив про виведення військ РФ з Херсона та області

У середу, 9 листопада, міністр оборони окупантів Росії Сергій Шойгу дав команду про виведення своїх військ з Правобережжя Херсонської області та Херсона.

Окупанти мають вийти звідти найближчим часом.

Рішення було ухвалено після доповіді "командувача СВО" Сергія Суровікіна, який сказав, що окупанти більше не можуть забезпечувати своє окупаційне угруповання в Херсоні і на правобережжі Херсонської області в цілому.

"Згоден з вашими висновками і пропозиціями. Приступайте до відведення військ і прийміть всі заходи, щоб забезпечити безпечне перекидання особового складу, озброєнь і техніки, за річку Дніпро", - підкреслив Шойгу.

Дивіться відео ТСН - Росія виводить війська з правобережжя Херсонщини

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