"Це ганьба Росії": росіяни влаштували істерику через здачу Херсона і назвали винних

Сергій Шойгу / скріншот

9 листопада російське командування вирішило відвести окупаційні війська з Херсона на лівий берег Дніпра, оскільки зрозуміли, що утримати область їм неможливо.

Новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що для РФ "найбільш доцільним варіантом є організація оборони по бар'єрному рубежу річки Дніпро... по лівому її березі".

Міністр оборони Сергій Шойгу погодився з пропозицією організувати оборону по рубежу річки Дніпро.

"Приступайте до відведення військ", - сказав він.

Після цього брифінгу у росіян сталася справжня істерика.

Варто зазначити, що жителі РФ звинуватили командування окупантів у здачі українського Херсона.

"Як соромно за дії нашої влади", "А чим раніше думали? Заради того, щоб піти з херсона, тисячі хлопців померли?", "Господи, яка ганьба", "Шапіто, а не командування", "Ганьба Росії", - пишуть незадоволені росіяни.

Здача РФ Херсона

У середу, 9 листопада, стало відомо про те, що окупанти знищили Дар'євський міст. Ця заява прозвучала з вуст депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя. За його словами, окупанти готуються до відходу з правого берега, тому, підривають мости і намагаються затримати просування ЗСУ.

Крім Дар'євського мосту, росіяни підірвали Мости при виїзді з Снігурівки в бік Херсона, Новокаїрський міст, переправу біля Львового, переправу біля Садового, в районі рибінспекції, а також баржовий Антонівський міст.

Тим часом, Збройні Сили України вже увійшли в селище Калинівське - про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк. Також, за непідтвердженими даними, Снегиревка Миколаївської області вже звільнена.

На тлі поточних подій сталося ще одне, не менш важливе - 9 листопада в Херсонській області в результаті ДТП загинув "заступник голови" окупаційної адміністрації Кирило Стремоусов.

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