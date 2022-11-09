"Це ганьба Росії": росіяни влаштували істерику через здачу Херсона і назвали винних

Жителі Росії звинуватили командування окупантів у здачі Херсона і влаштували "пожежу" в Мережі.
9 листопада російське командування вирішило відвести окупаційні війська з Херсона на лівий берег Дніпра, оскільки зрозуміли, що утримати область їм неможливо.
Новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що для РФ "найбільш доцільним варіантом є організація оборони по бар'єрному рубежу річки Дніпро... по лівому її березі".
Міністр оборони Сергій Шойгу погодився з пропозицією організувати оборону по рубежу річки Дніпро.
"Приступайте до відведення військ", - сказав він.
Після цього брифінгу у росіян сталася справжня істерика.
Варто зазначити, що жителі РФ звинуватили командування окупантів у здачі українського Херсона.
"Як соромно за дії нашої влади", "А чим раніше думали? Заради того, щоб піти з херсона, тисячі хлопців померли?", "Господи, яка ганьба", "Шапіто, а не командування", "Ганьба Росії", - пишуть незадоволені росіяни.
Здача РФ Херсона
У середу, 9 листопада, стало відомо про те, що окупанти знищили Дар'євський міст. Ця заява прозвучала з вуст депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя. За його словами, окупанти готуються до відходу з правого берега, тому, підривають мости і намагаються затримати просування ЗСУ.
Крім Дар'євського мосту, росіяни підірвали Мости при виїзді з Снігурівки в бік Херсона, Новокаїрський міст, переправу біля Львового, переправу біля Садового, в районі рибінспекції, а також баржовий Антонівський міст.
Тим часом, Збройні Сили України вже увійшли в селище Калинівське - про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк. Також, за непідтвердженими даними, Снегиревка Миколаївської області вже звільнена.
На тлі поточних подій сталося ще одне, не менш важливе - 9 листопада в Херсонській області в результаті ДТП загинув "заступник голови" окупаційної адміністрації Кирило Стремоусов.
Читайте також:
- У Херсоні скоро відбудеться "розв'язка подій": колаборант Стремоусов зробив дивну заяву
- "Сотні загиблих мобілізованих": у ЗСУ розповіли про катастрофу росіян під Херсоном
- Херсон буде звільнений: США хочуть забезпечити ЗСУ всім тим, що потрібно прямо зараз-Пентагон