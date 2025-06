У ЗСУ успіх на сході, армія РФ просунулася на двох напрямках – ISW

Головне:

Українські сили зуміли просунутися на Покровському напрямку в Донецькій області за останній час.

Поточну обстановку детально проаналізував Інститут вивчення війни у своєму свіжому звіті.

Зазначається, що геолокаційні відеозаписи, датовані 2 червня, підтверджують просування українських військ на південь від Малинівки, розташованої на північний схід від Покровська.

Водночас російські війська просунулися в Сумській області. Згідно з геолокаційними кадрами від 4 червня, вони встановили прапор у центрі селища Водолага, яке розташоване на північ від міста Суми, що свідчить про захоплення населеного пункту.

У напрямку Торецька також зафіксовано просування російських сил. Відеоматеріали з геолокацією від 4 червня показують їхню присутність на західній околиці Яблунівки, на північний захід від Торецька, а також просування на південь і захід від цього селища.

Раніше повідомлялося про те, що під Покровськом росіяни ведуть безперервні штурмові дії. У великих масованих штурмах можуть брати участь до 90 осіб живої сили противника.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.