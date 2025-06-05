У ЗСУ успіх на сході, армія РФ просунулася на двох напрямках – ISW

Головне:
- Підтверджено просування українських військ на південь від Малинівки
- Російські війська просунулися в Сумській області
Українські сили зуміли просунутися на Покровському напрямку в Донецькій області за останній час.
Поточну обстановку детально проаналізував Інститут вивчення війни у своєму свіжому звіті.
Зазначається, що геолокаційні відеозаписи, датовані 2 червня, підтверджують просування українських військ на південь від Малинівки, розташованої на північний схід від Покровська.
Водночас російські війська просунулися в Сумській області. Згідно з геолокаційними кадрами від 4 червня, вони встановили прапор у центрі селища Водолага, яке розташоване на північ від міста Суми, що свідчить про захоплення населеного пункту.
У напрямку Торецька також зафіксовано просування російських сил. Відеоматеріали з геолокацією від 4 червня показують їхню присутність на західній околиці Яблунівки, на північний захід від Торецька, а також просування на південь і захід від цього селища.
Ситуація на фронті - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що під Покровськом росіяни ведуть безперервні штурмові дії. У великих масованих штурмах можуть брати участь до 90 осіб живої сили противника.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, чи є загроза штурму 50-тисячного угруповання РФ. В ОТГ "Харків" оцінили дані про перекидання 50-тисячного російського угруповання до українського кордону.
Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що війська РФ ведуть наступ по всьому фронту. Росіяни намагаються відновити сили, перегрупуватися, і не збираються зупинятися.
Інші новини:
- Восени Путін може відмовитися від війни за чотири області, літній наступ провалиться - Гельман
- Літній наступ РФ: які міста під загрозою і чи є небезпека для Києва
- Армія РФ змінила тактику наступу: до чого готується ворог на півдні України
Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?
Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.
Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред