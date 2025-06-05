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У ЗСУ успіх на сході, армія РФ просунулася на двох напрямках – ISW

Олексій Тесля
5 червня 2025, 08:13
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Підтверджується просування українських військ на південь від Малинівки, розташованої на північний схід від Покровська.
У ЗСУ успіх на сході, армія РФ просунулася на двох напрямках – ISW
ЗСУ відбивають ворожі атаки / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗСУ, 21 ОМБр

Головне:

  • Підтверджено просування українських військ на південь від Малинівки
  • Російські війська просунулися в Сумській області

Українські сили зуміли просунутися на Покровському напрямку в Донецькій області за останній час.

Поточну обстановку детально проаналізував Інститут вивчення війни у своєму свіжому звіті.

відео дня

Зазначається, що геолокаційні відеозаписи, датовані 2 червня, підтверджують просування українських військ на південь від Малинівки, розташованої на північний схід від Покровська.

У ЗСУ успіх на сході, армія РФ просунулася на двох напрямках – ISW
/ Главред

Водночас російські війська просунулися в Сумській області. Згідно з геолокаційними кадрами від 4 червня, вони встановили прапор у центрі селища Водолага, яке розташоване на північ від міста Суми, що свідчить про захоплення населеного пункту.

У напрямку Торецька також зафіксовано просування російських сил. Відеоматеріали з геолокацією від 4 червня показують їхню присутність на західній околиці Яблунівки, на північний захід від Торецька, а також просування на південь і захід від цього селища.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що під Покровськом росіяни ведуть безперервні штурмові дії. У великих масованих штурмах можуть брати участь до 90 осіб живої сили противника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, чи є загроза штурму 50-тисячного угруповання РФ. В ОТГ "Харків" оцінили дані про перекидання 50-тисячного російського угруповання до українського кордону.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що війська РФ ведуть наступ по всьому фронту. Росіяни намагаються відновити сили, перегрупуватися, і не збираються зупинятися.

Інші новини:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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