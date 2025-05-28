Чи є загроза штурму 50-тисячного угруповання РФ: у ЗСУ зробили важливу заяву

В ОТГ "Харків" оцінили дані про перекидання 50-тисячного російського угруповання до українського кордону.

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У ЗСУ прокоментували загрозу нового штурму РФ / 22 окрема механізована бригада, міноборони РФ

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У ЗСУ прокоментували дані про перекидання 50-тисячного угруповання РФ

В ОТГ "Харків" закликають ретельно перевіряти інформацію

Інформація, викладена в іноземних ЗМІ про перекидання 50-тисячного російського угруповання до українського кордону для наступу на Харків, не відповідає дійсності.

Про це офіційно повідомили в оперативно-тактичному угруповані військ ЗСУ "Харків" і нагадали, що ЗМІ з посиланням на "західних аналітиків" писали про підготовку ворога до нового масштабного наступу на Харків.

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З цією метою вже нібито перекинули 50 тисяч окупантів із Курщини до нашого кордону, йдеться в повідомленні.

"Ця інформація не відповідає дійсності", - наголошують в ОТУ "Харків" і закликають ретельно перевіряти інформацію перед її публікацією.

/ t.me/otukharkiv

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Що таке ОТУ "Харків"? Оперативне-тактичне угруповання "Харків" (ОТУ "Харків") — об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Входить до складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Створене під час російського вторгнення в Україну у 2022 році. Частини угрупування брали участь у Харківському контрнаступі, пише Вікіпедія.

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