Чи є загроза штурму 50-тисячного угруповання РФ: у ЗСУ зробили важливу заяву

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- У ЗСУ прокоментували дані про перекидання 50-тисячного угруповання РФ
- В ОТГ "Харків" закликають ретельно перевіряти інформацію
Інформація, викладена в іноземних ЗМІ про перекидання 50-тисячного російського угруповання до українського кордону для наступу на Харків, не відповідає дійсності.
Про це офіційно повідомили в оперативно-тактичному угруповані військ ЗСУ "Харків" і нагадали, що ЗМІ з посиланням на "західних аналітиків" писали про підготовку ворога до нового масштабного наступу на Харків.
З цією метою вже нібито перекинули 50 тисяч окупантів із Курщини до нашого кордону, йдеться в повідомленні.
"Ця інформація не відповідає дійсності", - наголошують в ОТУ "Харків" і закликають ретельно перевіряти інформацію перед її публікацією.
Наступ РФ 2025 - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що десятки тисяч "елітних" штурмовиків РФ готують атаку на місто-мільйонник. Противник намагається стягнути сили ближче до лінії фронту і, ймовірно, готується до нових штурмів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ націлилася на сім областей і готує "ударний кулак". Кремлю необхідно накопичити відповідні ресурси і резерви, пояснив Ігор Романенко.
Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що війська РФ ведуть наступ по всьому фронту. Росіяни намагаються відновити сили, перегрупуватися, і не збираються зупинятися.
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Що таке ОТУ "Харків"?
Оперативне-тактичне угруповання "Харків" (ОТУ "Харків") — об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Входить до складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Створене під час російського вторгнення в Україну у 2022 році. Частини угрупування брали участь у Харківському контрнаступі, пише Вікіпедія.
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