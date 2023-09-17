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У ЗСУ є всі шанси пришвидшити наступ біля Токмака: Коваленко розкрив подробиці

Аліна Дембіцька
17 вересня 2023, 04:30
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Українські захисники можуть звільнити Новопрокопівку та Вербове, просунутись на Очеретувате.
ВСУ
У ЗСУ є всі шанси пришвидшити наступ біля Токмака / Колаж: Главред, фото: ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького, 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Збройні сили України можуть прискорити свій наступ у напрямку Токмака в Запорізькій області. Наразі окупанти утримують оборону на ділянці Новопрокопівка – Вербове – Очеретувате, використовуючи підрозділи, які були перекинуті зі Сходу. Після нейтралізації чи ослаблення цих підрозділів загарбники не зможуть оборонятися. Таку думку 24 каналу озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Як зазначив Коваленко, мовиться про підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії, які зараз укріплюють фланги, а також 7-ї десантно-штурмової дивізії. Якщо ці підрозділи будуть знекровлені, то росіяни не зможуть оборонятись. Тому ЗСУ можуть звільнити Новопрокопівку та Вербове, просунутись на Очеретувате.

"Від Новопрокопівки – вихід на Ільченкове, на яке, до речі, з півночі вже тиснуть Сили оборони. А за Новопрокопівкою та Ільченковим тільки Солодка Балка відділяє по трасі 0408 нас від Токмака. Отже, прискорення просування буде", - підкреслив експерт.

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Водночас політичний оглядач зауважив, що наразі невідомо, коли це станеться.

"Очевидно, що після виснаження підрозділів, перекинутих зі Сходу, у загарбників не буде можливості перемістити нові ресурси, щоб протидіяти наступу ЗСУ", - додав він.

Контрнаступ Збройних сил України

Як повідомляв Главред, ЗСУ наступають на півдні й прорвали оборону росіян. Речник Генштабу Павло Ковальчук повідомив, що підрозділи ЗСУ просунулися на півдні від звільненого Роботиного в Запорізькій області.

Окрім того, Центр національного спротиву повідомив, що окупанти готуються до втечі з Запорізької області. Загарбники грабують підприємства й вивозять обладнання у невідомому напрямку. Окупанти у Токмаці розробили план вивозу також інших матеріальних цінностей.

Голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ переправилися через Дніпро і закріплюються на Лівобережжі Херсонщини. Водночас вона підкреслила, що розвиток подій вимагає інформаційної тиші.

Окрім того, ЗСУ пішли вперед під Бахмутом і "перемололи" сотні росіян. Як зазначив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, українські захисники провели успішні дії в напрямку Кліщіївки, Предтечино, Андріївки, Курдюмівки і Дачного. З боями росіяни відступають, проте жорсткі зіткнення тривають.

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