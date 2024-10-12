Три дні, щоб забрати повістку з пошти, а потім - штраф: постанова Кабміну

Кабмін вніс зміни до Правил надання послуг поштового зв’язку, прирівнявши час зберігання повісток від ТЦК до судових повісток. Тепер, щоб забрати рекомендований лист, який надіслав ТЦК, з пошти у чоловіків буде три дні. В іншому випадку на них чекає постанова ТЦК про штраф від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн. Про це пише "Судово-юридична" газета.
Зазначається, що відповідно до Порядку призову належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до ТЦК у разі надсилання повістки засобами поштового зв’язку є:
- день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;
- день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних;
- день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.
Змінами, внесеними постановою уряду від 8 жовтня 2024 р. №1147 передбачено, що рекомендовані листи з позначкою "Повістка ТЦК" під час доставки за зазначеною адресою вручаються особисто адресату (одержувачу). Кабмін уточнив, що рекомендовані листи з позначками "Повістка ТЦК", "Вручити особисто" підлягають врученню особисто адресатам.
У разі відсутності адресата за зазначеною на рекомендованому листі адресою працівник об’єкта поштового зв’язку інформує одержувача за наявним номером телефону та/або вкладає до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою "Повістка ТЦК".
"Якщо протягом трьох робочих днів після інформування відділенням поштового зв’язку адресат (одержувач) не з’явився для одержання рекомендованого листа з позначкою "Повістка ТЦК", працівник об’єкта поштового зв’язку робить позначку "адресат відсутній за зазначеною адресою", яка засвідчується його підписом з проставленням відбитка поштового пристрою, порядок використання якого встановлюється призначеним оператором поштового зв’язку, і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає такий лист до відправника. По суті, це і буде "належним повідомленням", після чого ТЦК може винести постанову про штраф", - йдеться в повідомленні.
Що відомо про Кабінет Міністрів України?
Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.
Мобілізація в Україні - останні новини
Нагадаємо, голова Національної поліції України Іван Вигівський заявив, що працівники поліції разом із представниками ТЦК беруть участь в оповіщенні військовозобов'язаних, перевіряють документи, проте не вручають повістки.
Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що військовозобов'язані українці почали отримувати повістки через "Укрпошту". Більше 20 тисяч повісток вже передано в доставку.
Крім того, Міноборони повідомило, що працює над автоматизацією процесу видачі повісток. Зокрема, започатковано процес вручення повісток поштою із використанням реєстру "Оберіг".
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