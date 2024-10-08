Повістки в Україні почали вручати по-новому: в ТЦК розповіли, що передбачається

Очільник Сумського обласного ТЦК та СП розповів про те, як відбувається процес вручення повісток із залученням поштових служб.

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В ТЦК розповіли про автоматизацію процесу видачі повісток / Колаж Главред, фото: УНІАН

Міноборони повідомило, що працює над автоматизацією процесу видачі повісток. Зокрема, започатковано процес вручення повісток поштою із використанням реєстру "Оберіг". Про це в інтерв'ю Главреду розповів начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Монукало.

За його словами, вручення повісток військовозобов'язаним - є одним із заходів оповіщення населення.

"Хочу нагадати, що повістки вручаються в громадських місцях, установах і за адресами проживання", - наголосив він.

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Коментуючи автоматизацію процесу вручення повісток, Сергій Монукало зазначив, що за вказівкою вищого військового керівництва запроваджено централізоване оповіщення військовозобов'язаних через поштові служби за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг".

"З його допомогою формується електронна повістка, і, відповідно, начальник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в чиїй базі перебуває військовозобов'язаний, накладає цифровий підпис. Після цього реєстром надсилається вже підписана повістка на сервери Укрпошти", - вказує Сергій Монукало.

Як пояснив Сергій Монукало, після цього, працівники "Укрпошти" роздруковують повістки, формують поштові відправлення з описом вкладення та відправляють їх на адреси призовників. Процедура визначена постановою КМУ №560.

Що відомо про новий закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Хто такий Сергій Монукало Сергій Станіславович Монукало – начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Полковник ЗСУ.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Міністерство оборони України працює над автоматизацією процесу видачі повісток, які будуть генеруватися, підписуватися електронним підписом і доставлятися військовозобов'язаним через "Укрпошту". Про це заявив начальник Управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий.

В Україні також оновили правила мобілізації для чоловіків віком від 50 до 60 років, які можуть бути призвані лише за спеціальним мобілізаційним розпорядженням. Про це розповів Сергій Монукало, начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного терцентру комплектування та соцпідтримки.

Народний депутат Федір Веніславський, член оборонного комітету Верховної Ради, підтвердив, що така практика є загальною позицією військового керівництва. За його словами, чоловіків старше 50 років призивають лише за наявності дефіцитних військових спеціальностей.

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