В України зараз більше танків на ходу, ніж у російських окупантів - Пентагон / Колаж Фото УНІАН

Високопоставлений представник Міноборони США заявив, що українські війська мають на фронті більше танків, ніж росіяни. Про це написало авторитетне видання Washington Post.

За його словами, зараз близько 20 батальйонних тактичних груп (БТГ) окупантів проходять переозброєння. А баланс на користь України серйозно змінили поставлені з Європи танки "Т-72".

"Зараз в українців більше танків, ніж у росіян. І вони, безсумнівно, мають право їх використовувати", – сказало джерело журналістів в середовищі американських чиновників.

Поки не ясно, скільки танків з обох сторін будуть залучені до бойових дій. Крім того, за словами чиновника, незрозуміло, чи зможе Росія змінити цей баланс на свою користь після оновлення частини своїх угруповань.

Однак, експерти кажуть, що основна перевага України в танках - важливий момент, оскільки союзники об'єднують ресурси, щоб допомогти українським Збройним силам відбити російське вторгнення.

читайте також"Мотор валяється, баки розлетілися": зустріч російського танка з українськоъ "Півонією" потрапила на відео

Нагадаємо, раніше відомий військовий експерт Олег Жданов розповів, що росіяни відчувають великі проблеми з технікою - сучасних танків Т-90 у них вже не залишилося.

"Можемо сказати, що танків Т-90 у складі Збройних сил Росії вже немає. Ми спалили все, що у них було. На сьогоднішній день Росія поставляє танки Т-72 – це ще радянські зразки, не модернізовані, і з ними боротися набагато легше", - зазначив військовий експерт.

Інші новини: