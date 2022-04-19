"Мотор валяється, баки розлетілися": зустріч російського танка з українським "піоном" потрапила на відео

Зустріч російського танка з українським "півонією" потрапила на відео / скріншот

Українські воїни знищили танк російських окупантів точним пострілом з самохідної гармати 2С7 "Піон".

Кадри результату успішної атаки оприлюднили українські воїни.

"Попадання було з "піона" поруч... Мотор валяється, баки розлетілися. Середини взагалі немає", - говорить один з бійців на опублікованому відео.

2С7 "Піон" - що відомо

Самохідна гармата 2С7 "Піон" виконана за безбашенною схемою з відкритою установкою гармати в кормовій частині САУ. До складу екіпажу входять 7 (у модернізованому варіанті 6) осіб.

читайте також"Пташка" впала: ЗСУ знищили ворожий винищувач Су-30, 4 безпілотники і 2 крилаті ракетиЗаряджання головного знаряддя при роботі САУ здійснюється з грунту або з вантажівки за допомогою спеціального підйомного механізму, встановленого на платформі, з правого боку щодо основного знаряддя. Заряджаючий при цьому знаходиться зліва від знаряддя, керуючи процесом за допомогою пульта управління.

Основним озброєнням є 203-мм гармата 2а44, що володіє максимальною скорострільністю 1,5 пострілу в хвилину (на модернізованому варіанті до 2,5 пострілів в хвилину).

Нагадаємо, раніше українські захисники в 16-й раз розгромили позиції російських військових у Чорнобаївці Херсонської області. Незважаючи на низьку хмарність і щільний дощ ЗСУ вдалося завдати точного удару і знищити оновлені склади з ракетними боєприпасами окупантів, повідомив радник глави офісу президента Олексій Арестович.

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