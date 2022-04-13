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Працюють українські сапери: окупанти недорахувалися понад 20 танків на Сході

13 квітня 2022, 18:01

Облаштування мінних полів на загрозливих напрямках принесло хороший урожай.

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Працюють українські сапери: окупанти недорахувалися понад 20 танків на Сході / скріншот

З початку повномасштабного вторгнення Росії українські сапери знищили чимало ворожої техніки. Полювання на російські танки було особливо вдалим на Донбасі.

Це сталося в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", повідомили бійці на Facebook-сторінці.

Облаштування мінних полів на загрозливих напрямках принесло хороший урожай. Досягнення українських саперів вже перевищили два десятки ворожої техніки.

"Понад два десятки одиниць техніки перетворено на металобрухт. І це лише підтверджені результати цієї роботи, насправді ж втрати орків можуть бути набагато більше", - йдеться в повідомленні.

читайте такожРашистів постріляли як у тирі: ЗСУ знищили танкову колону РФНагадаємо, що українські повітряні сили у вівторок, 12 квітня, збили російський штурмовик Су-25. Цей літак окупантів поповнив список ліквідованих російських повітряних цілей і став ювілейним-300-м.

Нагадаємо, один з українських військових льотчиків здійснив героїчний вчинок на самому початку нападу російських окупантів. В ході атаки на ворожу колону його літак був підбитий, але український пілот зумів направити падаючу машину на окупантів.

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війна в Україні танки ЗСУ російські війська
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