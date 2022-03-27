Війська РФ вдарили по Україні білим фосфором: перша допомога

Фосфорні бомби / соцмережі

На передовій поблизу Авдіївки російські окупаційні війська використовують білий фосфор проти українців. Про це свідчить фото українського лейтенанта в режимі реального часу.

Два знімки з'явилися в Twitter.

"Зараз на лінії фронту в районі східного міста Авдіївка російські війська застосовують білий фосфор проти українців. Фотографії українського лейтенанта, зроблені в режимі реального часу, поки ми розмовляли. Він назвав ситуацію божевіллям", - написав Крістофер Мілер.

читайте такожХімічна атака РФ: чим вона небезпечна, як розпізнати і захиститисяЦентр протидії дезінформації при цьому він застерігає, що білий фосфор при попаданні на шкіру викликає хімічні опіки.

Відзначається, що смертельна доза-0,05 - 0,15 г.радіус ураження – до 150 метрів.

Перша допомога при ураженні білим фосфором

Не торкайтеся руками частинок фосфору на шкірі або на одязі.

Потрібно рясно поливати або змочувати водою шкіру і одяг там, де є краплі фосфору.

Одяг краще знімати прямо у воді або рясно поливайте уражені ділянки водою.У воді фосфор не горить.

На рану бажано також накласти вологу пов'язку, змочену содовим розчином.

Ні в якому разі не використовуйте Вату і перекис водню.

Якщо людина, яка отримала фосфорні опіки, знаходиться в свідомості, йому потрібно дати знеболюючі та заспокійливі препарати.

При горінні фосфор також виділяє отруйні пари. Для виведення токсичних речовин з організму слід застосувати сорбент.

Пийте багато води, також можна використовувати молоко і лужну негазовану воду.

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