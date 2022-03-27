Відступ Путіна може стати смертельним відволіканням і непоправним ударом - експерт з оборони

Володимир Путін / УНІАН

Рішення Володимира Путіна зосередити свої військові дії на "звільненні" Донбасу може стати поворотним моментом максимальної небезпеки для виживання України.

Поки путінській армії за цей час вдалося взяти тільки одне велике місто - Херсон на півдні України. А Україна почала великий контрнаступ, щоб відбити портове місто.

Але начальник Головного оперативного управління Генштабу РФ Сергій Рудський нещодавно заявив, що Росія досягла основних цілей першого етапу своєї "операції" і тепер зосередиться на Сході України. Він назвав це порятунком репутації і можливою прелюдією до відступу Росії.

У свою чергу, експерт з питань оборони і безпеки Домінік Ніколлс попередив, що цей крок може завдати значного і непоправного удару по обороноздатності України, пише Ехргеѕѕ.

За його словами, перед президентом України Володимиром Зеленським стоїть складна військово-політична дилема: стояти твердо і захищати Донбас або відступати. Якщо українські сили залишаться на місці, то вони можуть зіткнутися із загрозою бути відрізаними, оточеними російськими військами і розбитими на полі бою. У той же час відступ і передача Донбасу росіянам завдали б серйозного удару по моральному духу українців і послабили б позиції Зеленського на будь-яких майбутніх мирних переговорах з Москвою.

"Якщо українські сили на Сході будуть відрізані і оточені російськими військами, незалежно від того, що 13 з 16 батальйонних тактичних груп, що направляються Москвою в район операцій, є призовниками, це може стати значним і непоправним ударом до остаточного захисту України", - сказав експерт.

"Вони (росіяни - ред.) не можуть піти. Зробити це в контакті з противником означало б удар у відповідь по святилищу західного берега Дніпра, переслідуваному з трьох різних напрямків. Це було б військовою дурістю. Для Володимира Зеленського також було б складним політичним розрахунком відмовитися від такої наполегливої і тотемної землі. І якщо цей конфлікт має завершитися шляхом переговорів, Зеленський не захоче йти на переговори з уже програною Донецькою та Луганською областями. А Путін не може закінчити цю безрозсудну, безглузду і незаконну авантюру без Донбасу. Без нього він не виживе. Однак Зеленський не може допустити падіння території", - додав експерт.

Тим часом, представники Міністерства оборони США заявили, що російські війська почали втрачати контроль над портовим містом після того, як у четвер почався наступ українських військ. У Пентагоні зазначили, що ЗСУ наступають на місто з різних напрямків.

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