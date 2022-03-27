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Подоляк назвав умови для підписання багатостороннього договору з РФ

27 березня 2022, 00:32

Переговори з РФ щодо припинення війни йдуть важко.

подоляк
Подоляк / ОПУ

Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк розповів, коли міг би бути підписаний багатосторонній договір з РФ про мир і гарантії безпеки.

В інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung він назвав три основні умови.

"Тоді, коли Росія усвідомлює, що від продовження цієї війни вона отримає більше втрат, ніж Україна. Щоб це сталося, потрібно, щоб наша армія ефективно працювала, а для цього потрібно, щоб наші партнери нам адекватно допомогли. Якщо не хочете закрити небо, дайте нам системи ППО, щоб ми самі могли закрити небо, щоб не бомбили мирні міста. По-друге: дайте нам зброю, щоб розблокувати міста, як Маріуполь. По-третє, потрібні санкції, на зразок нафтового ембарго, максимальне обмеження за фінансовими операціями тощо", - підкреслив Подоляк.

Також, за його словами, переговори з РФ щодо припинення війни йдуть важко і поки цей процес не такий, яким його хоче бачити українська сторона.

"РФ ще не усвідомила всю глибину свого падіння. Коли Росія спіткає до кінця силу України і силу міжнародних санкцій, переговори стануть більш конструктивними", - додав керівник офісу президента.

Нагадаємо, американський професор Еліот А. Коен заявив, що Україна виграє у війні з Росією і цій перемозі є багато доказів. Зокрема, відсутність у РФ прогресу на лінії фронту, що є лише половиною картини.

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війна в Україні Михайло Подоляк
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