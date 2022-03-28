"Путін не піде на компроміс": у США оцінили ймовірність завершення війни в Україні мирним шляхом

Путін, Зеленський / Фото Reuters

У США заявили, що президент Росії Володимир Путін не готовий йти на компроміс для припинення війни в Україні.

Як пише Reuters, про це заявив високопоставлений чиновник Держдепу.

"Все, що я бачив, - це те, що зараз він не бажає йти на компроміс", - сказав чиновник.

За його словами, українська сторона невисоко оцінює шанси на серйозний прорив на майбутніх в Стамбулі переговорах після розмови президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з Путіним.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, Україна готова обговорювати нейтральний статус в рамках мирної угоди з Росією, але такий пакт повинен гарантуватися третіми сторонами і винесений на референдум.

Крім того, за його словами, мирна угода неможлива без припинення вогню і виведення військ.

Однак український лідер виключив спроби відвоювати всю контрольовану Росією територію силою, заявивши, що це призведе до Третьої світової війни, і заявив, що хоче досягти компромісу по Донбасу.

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