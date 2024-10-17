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"Партнери хочуть, щоб на Саміті миру була Росія": Зеленський прокоментував ситуацію

Даяна Швець
17 жовтня 2024, 15:02
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Україна має бути там сильною.
путин зеленский переговоры
Зеленський прокоментував другий Саміт Миру / Колаж: Главред, скріншоти, фото: https://t.me/David_Arakhamia

Навіть якщо партнери України не підтримають План миру, наша держава все одно готуватиме другий Саміт миру. Але всі українські партнери хочуть, щоб на другому саміті була присутня Росія. З такою заявою виступив президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Брюсселі.

На думку очільника нашої держави, провести Другий саміт миру без виконання Плану перемоги, зокрема запрошення до НАТО, цілком можливо.

"Це не так. Ми готуємо саміт у будь-якому випадку. Просто питання, коли всі наші партнери хочуть, щоби на другому Саміті миру, окрім документа, який підготовано по всіх пунктах щодо формули, щоб там була Росія", - каже Зеленський.

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Однак, як переконаний президент, Україна має бути там сильною.

'Партнери хочуть, щоб на Саміті миру була Росія': Зеленський прокоментував ситуацію
Пункти плану перемоги / Инфографика: Главред

"А що буде, якщо не дадуть (якщо партнери не підтримають План миру – ред.)? Ми все одно будемо боротися, і все одно будемо відстоювати свої інтереси і свої права, але будемо готувати другий саміт. Це різні речі", – пояснив президент.

Але варто зважати, як підкреслив Зеленський, що позиції України у такому разі на другому Саміті миру будуть набагато слабшими.

Президент анонсував, що другий Саміт миру має відбутися в листопаді. Про те, хто саме з Росії міг би взяти участь, поки невідомо.

Другий саміт миру - що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що план реалізації всіх пунктів, необхідних для другого Саміту миру, буде готовий у листопаді. Це відбудеться після підготовки планів щодо пунктів енергетичної, продовольчої безпеки, обміну полонених і повернення українських дітей.

За словами глави держави, наприкінці липня - на початку серпня в Катарі відбудеться перша зустріч на рівні NSA (Агентство з нацбезпеки в США - ред.) міністрів, радників з безпеки. Під час зустрічі буде повністю підготовлено план щодо енергетичної безпеки.

У серпні в Туреччині відбудеться зустріч, присвячена темі вільного мореплавства, де буде порушено питання щодо продовольчої безпеки.

У вересні в Канаді відбудеться зустріч щодо гуманітарного напряму обміну полонених і повернення українських дітей, а також буде розроблено план за цим пунктом.

Зеленський вважає, що представники РФ мають бути присутніми на другому Саміті миру.

Засідання Європейської ради - важливі заяви Зеленського

Також Володимир Зеленський вперше розповів, що передбачає неядерний пакет стримування Росії. За його словами, третій пункт Плану перемоги стосується неядерного стримування Росії і містить секретні додатки, відомі лише окремим партнерам.

Окрім цього, за словами Зеленського, Китай допомагає Росії у веденні війни. Сили та ресурси Росії вичерпуються, тому вона шукає потужних союзників.

На критику Плану перемоги Володимир Зеленський також відреагував. На його переконання, багато людей діляться своїми ідеями й аналітикою, але план полягає саме у посиленні України.

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