'Партнери хочуть, щоб на Саміті миру була Росія': Зеленський прокоментував ситуацію

Навіть якщо партнери України не підтримають План миру, наша держава все одно готуватиме другий Саміт миру. Але всі українські партнери хочуть, щоб на другому саміті була присутня Росія. З такою заявою виступив президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Брюсселі.
На думку очільника нашої держави, провести Другий саміт миру без виконання Плану перемоги, зокрема запрошення до НАТО, цілком можливо.
"Це не так. Ми готуємо саміт у будь-якому випадку. Просто питання, коли всі наші партнери хочуть, щоби на другому Саміті миру, окрім документа, який підготовано по всіх пунктах щодо формули, щоб там була Росія", - каже Зеленський.
Однак, як переконаний президент, Україна має бути там сильною.
"А що буде, якщо не дадуть (якщо партнери не підтримають План миру – ред.)? Ми все одно будемо боротися, і все одно будемо відстоювати свої інтереси і свої права, але будемо готувати другий саміт. Це різні речі", – пояснив президент.
Але варто зважати, як підкреслив Зеленський, що позиції України у такому разі на другому Саміті миру будуть набагато слабшими.
Президент анонсував, що другий Саміт миру має відбутися в листопаді. Про те, хто саме з Росії міг би взяти участь, поки невідомо.
Другий саміт миру - що про нього відомо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що план реалізації всіх пунктів, необхідних для другого Саміту миру, буде готовий у листопаді. Це відбудеться після підготовки планів щодо пунктів енергетичної, продовольчої безпеки, обміну полонених і повернення українських дітей.
За словами глави держави, наприкінці липня - на початку серпня в Катарі відбудеться перша зустріч на рівні NSA (Агентство з нацбезпеки в США - ред.) міністрів, радників з безпеки. Під час зустрічі буде повністю підготовлено план щодо енергетичної безпеки.
У серпні в Туреччині відбудеться зустріч, присвячена темі вільного мореплавства, де буде порушено питання щодо продовольчої безпеки.
У вересні в Канаді відбудеться зустріч щодо гуманітарного напряму обміну полонених і повернення українських дітей, а також буде розроблено план за цим пунктом.
Зеленський вважає, що представники РФ мають бути присутніми на другому Саміті миру.
Засідання Європейської ради - важливі заяви Зеленського
Також Володимир Зеленський вперше розповів, що передбачає неядерний пакет стримування Росії. За його словами, третій пункт Плану перемоги стосується неядерного стримування Росії і містить секретні додатки, відомі лише окремим партнерам.
Окрім цього, за словами Зеленського, Китай допомагає Росії у веденні війни. Сили та ресурси Росії вичерпуються, тому вона шукає потужних союзників.
На критику Плану перемоги Володимир Зеленський також відреагував. На його переконання, багато людей діляться своїми ідеями й аналітикою, але план полягає саме у посиленні України.
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