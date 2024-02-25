У Сирського назвали головну мету команди нового головкому

Головна мета команди нового головкому ЗСУ генерала Олександра Сирського-налагодження ефективності, системності та аналізу застосування безпілотників.

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Новий Головком ЗСУ Олександр Сирський / колаж Главред, фото УНІАН

Головна зараз мета команди нового головкому ЗСУ генерала Олександра Сирського - налагодження ефективності, системності та аналізу застосування безпілотних систем. Про це заявив в рамках форуму "Україна. Рік 2024" його заступник Вадим Сухаревський.

"Підрозділи (Сил безпілотних систем – Главред), які в майбутньому будуть сформовані – це буде потужний кулак, який буде вирішувати реальні завдання на полі бою, який допоможе наносити противнику максимальні втрати", ‒ сказав він.

Виступ Сухаревського максимально підтримав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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"Стиль нашої війни сьогодні - винаходити такі продукти, які будуть змінювати ситуацію на полі бою", – сказав він.

Чиновник зазначив, що за допомогою електронних систем українські офіцери вдосконалюють математику війни. І це має дозволити ефективніше рахувати і визначати потреби України, щоб направляти промисловість у правильне русло.

"Тільки FPV-дронів в цьому році буде більше мільйона. Також розвідувальні літаки, коптери, човни, РЕБ. Цього всього буде в цьому році більше. Технології плюс сміливість українських воїнів - це наша формула перемоги", - підсумував Федоров.

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутними військами Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Дрони для України

12 грудня 2023 року Міністр оборони України Рустем Умеров і його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів. Український чиновник висловив подяку латвійській стороні за відповідну ініціативу. Як розповів у січні Спрудс, до коаліції безпілотників приєдналися понад 20 країн.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, група країн Альянсу хоче передати українським захисникам мільйон безпілотників в рамках військової допомоги.

Зокрема, є інформація, що на озброєнні ЗСУ вже десятки дронів вітчизняного виробництва. Йдеться не лише про безпілотні літальні апарати, а й про надводні дрони. Як розповідав раніше Камишин, Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедов".

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