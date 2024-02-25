Прийнято важливі рішення: Сирський розповів про складну ситуацію на фронті

Сирський відзначив, що в ході наступальних операції на позиції Сил оборони України російські окупанти зазнають значних втрат.

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Сирський розповів про ситуацію на фронті / Колаж Главред, фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького, Головнокомандувач ЗСУ

Ситуація на багатьох напрямках фронту залишається складною. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наголосив, що російські війська активно штурмують позиції українських військових, і ситуація на полі бою вимагає постійного контролю. Про це Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, українське командування, аналізуючи ситуацію на фронті, розглянуло можливі кроки на майбутнє.

"Разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим відвідали передові командні пункти військових частин і підрозділів у районі ведення бойових дій. Заслухали командувачів угруповань військ щодо ситуації на ділянках відповідальності. Обстановка складна на багатьох напрямках, потребує постійного контролю. Ворог здійснює регулярні штурми позицій наших військ", – констатував головнокомандувач ЗСУ. відео дня

Сирський повідомив, що під час свого візиту на передову він обговорив із командирами підрозділів стратегічні дії, спрямовані на стабілізацію ситуації у зоні бойових дій.

"Ретельно проаналізували ситуацію та обговорили кроки на майбутнє. Зокрема, щодо потенціалу маневреної та позиційної оборони, підсилення окремих ділянок. Наголосив на важливості координації і належної оперативної взаємодії всіх Сил оборони, збереженні життя наших військовослужбовців та військовослужбовиць", – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Сирський провів зустрічі з командирами бригад та батальйонів, які тримають позиції на передовій. Він зауважив, що ці розмови дозволили отримати об'єктивну картину ситуації на окремих ділянках фронту і виявити проблемні питання.

"Задля покращення боєздатності, стійкості та управління підрозділами невідкладно на місці ухвалив декілька рішень. Попри складну ситуацію, наші воїни мужньо утримують рубежі й позиції. Ворог несе непоправні втрати. Окремо подякував командирам бригад і підрозділів за рішучі дії та ініціативу", – зазначив головком ЗСУ.

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська збільшили своє угруповання поблизу міста Часів Яр у Донецькій області. Про це повідомив Олег Калашніков, керівник пресслужби 26-ї артилерійської бригади.

Майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман прокоментував загрозу значного прориву фронту російськими окупантами.

Останніми днями російські війська посилили свої атаки на Запорізькому напрямку, намагаючись вирівняти лінію фронту на цьому фасі бойових дій.

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