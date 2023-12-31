Атакували практично всю Україну: у ЗСУ розкрили деталі нічної атаки дронів

Підрозділи протиповітряної оборони результативно відпрацювали в Миколаївській та Одеській областях.

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Нічна атака дронів тривала сім годин / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

У ніч на 31 грудня окупанти атакували дронами-камікадзе практично всю територію України. Спочатку безпілотники спрямовували на прифронтові території, далі - по глибшому тилу. Подробиці нічної атаки розкрила голова об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, протиповітряна оборона в Херсонській, Миколаївській та Одеській областях працювала сім годин.

"Переважна більшість збитих дронів - на Одещині, в Миколаївській області також є результати. На Херсонщині, на жаль, сталося влучення. Але ворог продовжує бити по тих населених пунктах, які вже і так сильно постраждали від попередніх атак. Інформації про постраждалих поки не надходило", - сказала Гуменюк в ефірі телемарафону. відео дня

Увечері 30 грудня тактична авіація РФ вдарила по Одесі.

"Літаки тактичної авіації дуже обережні в акваторії Чорного моря після того, як втратили там черговий Су. Вони все ж таки ризикнули і випустили з того напрямку ракету Х-59, що влучила по відкритій території одного з підприємств Одеси. Але вибухова хвиля була відчутна навіть у місцях скупчення людей. Для людей це дуже потужний сигнал, що пильності втрачати не можна", — зазначила Гуменюк.

Тим часом у силах оборони півдня уточнили, що підрозділи протиповітряної оборони результативно відпрацювали в Миколаївській та Одеській областях, знищивши 1 і 6 "шахедів", відповідно.

"Не вдалося уникнути влучень на Херсонщині, там пошкоджено кілька приватних будинків у Тягинській громаді. В Одеській області уламками збитого ворожого БПЛА в прибережній зоні Одеського району викликана пожежа на відкритій території. Вогонь оперативно ліквідовано. Інформація про постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.

Атака РФ на Харків

У ніч на 31 Грудня Харків постраждав від атаки російських ударних дронів. У центрі міста є влучання. Спалахнули пожежі. Інформація про постраждалих уточнюється.

Увечері 30 грудня завдали по Харкову ракетного удару.

Росіяни о 19:00 вдарили по місту ракетами типу С-300 з території Білорусі. В результаті постраждав готельний комплекс Kharkiv Palace Hotel, а також одна з ракет влучила у житловий будинок.

21 людина постраждала, серед них 11 жінок і 10 чоловіків.

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