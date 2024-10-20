У росіян все пішло не за планом: Жмайло оцінив ситуацію на гарячих ділянках фронту

Розгортання великого угруповання не дозволяє ворогу досягти бажаних результатів у визначені терміни.

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Ворогу не вдається досягати поставлених цілей так швидко, як це було заплановано / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 117 окрема бригада сил ТРО

Кілька тисяч військових країни-агресора Росії разом із великою кількістю військової техніки зосереджено на Куп'янському напрямку, який РФ використовує для стримування українських сил.

В інтерв'ю Главреду виконавчий директор Українського центру безпеки і співробітництва Дмитро Жмайло розповів про потенціал резервів та ресурсів противника там.

За його словами, промацування української оборони та просування вперед на Куп'янщині є елементом дій, які окупанти виконують по усій лінії фронту. На цьому напрямку ворог намагається стримувати українське угруповання, щоб командування ЗСУ не перекидало резерви на пріоритетну лінію Вугледар-Курахово-Покровськ.

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"Росіяни тиснуть там, де відчують, що ми не витримуємо. Проте я не думаю, що саме Харківщина стане їхнім пріоритетом", - наголосив він.

Жмайло зауважив, що така мета не вкладається ідеологію Кремля щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Цей план Росія намагалася реалізувати ще влітку 2022 року.

"Події на Покровщині розгортаються не так швидко, як хотілося б росіянам. Навіть наш плацдарм на схід від річки Вовча на Курахівському напрямі не ліквідовано. І доки вони не вирішать питання там, просування на інших ділянках фронту із залученням величезної кількості резервів навряд чи можливе", - додав виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва.

Хто такий Дмитро Жмайло Дмитро Жмайло - виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, який займається дослідженням та трактування російських впливів в Україні та світі задля ефективної боротьби у гібридній війні, незалежною аналітикою військової та політичної ситуації в Україні, а також співпрацею з українськими громадами у світі.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, що окупаційні війська РФ заїжджають на територію Розівського і Пологівського районів Запорізької області. Вони тримають якомога далі лінії фронту, але це не ротація, це саме накопичення певних резервів для майбутніх спроб продовження наступальних операцій.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині, попри плани ворога просунутися та захопити Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий, військам ЗСУ вдалося провести контратаки навколо Піщаного та південніше. Там є позитивна перспектива.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Напередодні армія країни-агресорки Росії здійснила значний крок до захоплення міста Часів Яр в Донецькій області, організувавши наступ у двох місцях через канал Сіверський Донець. Тепер Збройним силам України потрібно завадити російським окупантам зайняти позицію в буферній зоні, щоб запобігти наступу.

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