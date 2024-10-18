РФ перекидає війська та техніку: названо напрямок, де ворог готує наступ

Радник мера Маріуполя заявив, що окупанти готують бойові підрозділи для наступу на Півдні.

https://glavred.net/ukraine/rf-perebrasyvaet-voyska-i-tehniku-nazvano-napravlenie-gde-vrag-gotovit-nastuplenie-10606514.html Посилання скопійоване

Окупанти готуються до наступальних операцій / Коллаж: Главред, фото 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, deepstatemap

Російські війська активно готуються до наступальної операції. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телемарафону.

За його словами, ворог наразі в активній фазі підготовки.

"Росіяни, там де ми спостерігаємо, в певній оперативній паузі, яка дозволяє їм накопичити і збирати певні угрупування до атакуючого "кулака". І розбиратися, куди вони будуть сунути. Ми вважаємо, що наступна наступальна операція з російського боку можлива наступного тижня — не раніше принаймні, можливо навіть пізніше", - повідомив Андрющенко.

відео дня

Андрющенко розповів, що на цьому тижні спостерігається сповільнення переміщень особового складу, але наприкінці минулого тижня було все навпаки. Це свідчить про те, що повноцінні російські підрозділи вже сформовані.

"Вони (окупанти - ред.) заїжджають на територію Розівського і Пологівського районів Запорізької області. Вони тримають якомога далі лінії фронту, це не ротація, це саме накопичення певних резервів для майбутніх спроб продовження наступальних операцій. Також ми бачимо, що вантажівки, в яких рухаються всі ці підрозділи немає маркування. Це каже про те, що росіяни ще не знають, на яких ділянках Запорізької, або Донецької області буде наступне посилення.", - підкреслив радник мера Маріуполя.

Хто такий Петро Андрющенко? Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України розповідав, що російська армія почала наступ у напрямку Вишневого, маючи на меті обійти або охопити з флангів Селидове, щоб просунутися в бік Покровська.

Раніше речник Сил оборони Півдня полковник Владислав Волошин повідомляв, що окупанти на Півдні намагаються регулярно обстрілювати та атакувати вздовж лінії фронту. Однак значного накопичення ворожих сил, достатнього для проведення масштабних наступальних операцій, не спостерігається.

Також, за інформацією речника Сил оборони Півдня, російська армія готується до штурмів поблизу села Приютне в Запорізькій області.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред