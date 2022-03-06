Окупанти під Сумами розстріляли цивільний автомобіль і не пускали до нього медиків: є загиблий

Постраждалих довго не могла вивезти швидка.
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів про кричущий випадок розстрілу мирних жителів російським окупантом.
Увечері 5 березня неподалік від села Пустовійтівка російські війська обстріляли легковий автомобіль таксі з цивільними.
У машині знаходилося троє людей: таксист і жінка з 17-річним сином. Від обстрілу водій загинув на місці, а мама з сином отримали поранення.
Незважаючи на те, що карета скорої допомоги виїхала на виклик негайно, надати допомогу постраждалим медикам довго не вдавалося - окупанти не підпускали їх до поранених.
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Автор: Анна Підгорна