Окупанти під Сумами розстріляли цивільний автомобіль і не пускали до нього медиків: є загиблий

Російські війська обстріляли під Сумами легковий автомобіль таксі з цивільними / УНІАН

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів про кричущий випадок розстрілу мирних жителів російським окупантом.

Увечері 5 березня неподалік від села Пустовійтівка російські війська обстріляли легковий автомобіль таксі з цивільними.

У машині знаходилося троє людей: таксист і жінка з 17-річним сином. Від обстрілу водій загинув на місці, а мама з сином отримали поранення.

Незважаючи на те, що карета скорої допомоги виїхала на виклик негайно, надати допомогу постраждалим медикам довго не вдавалося - окупанти не підпускали їх до поранених.

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